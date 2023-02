Në emisionin “Dueli Sportiv” në RTV Dukagjini po diskutohet për “skandalet e mundshme të trukimeve” – për të cilat po dyshohet FC Llapi.

Kujtim Zebica, njohës i futbollit tha se “fatkqësisht e dimë pjesën e parë të manipulimeve të lojëve që bëhen e dimë shumë mirë, sidomos në pjesën pranverore, vazhdimisht, jo vetëm të kampionatit të kaluar. Shumë shpesh jam befasu kur qysh në mars e kanë ditë që kush e fiton kupën, kush bëhet kampion, e kush del i treti”.

Teksa, një mendim pak më të rezervuar e pati opinionisti, Alban Lumi.

“Unë besoj në drejtësi, dhe besoj që duhet me dalë çdo trukim në sipërfaqe. Por, megjithatë besoj që derisa gjykata nuk e ka thënë përfundimisht, duhet ta mbrojmë futbollin e Kosovës. Duhet që hetuesia e Kosovës duhet të mirret me këtë punë së bashku me hetuesinë në Francë, vetëm të jetë një epilog i drejtë”, tha ai.

The post "Në Mars e kanë ditë kush e fiton Kupën e kush bëhet kampion" – debat i ashpër në "Duelin Sportiv" appeared first on Dukagjini.

Vito Califano