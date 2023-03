Në mungesë të dëshmitarëve, shtyhet seanca gjyqësore ndaj Konjufcës

Seanca gjyqësore në rastin ku kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, akuzohet për hedhje të gazit lotsjellës në Kuvendin e Kosovës më 2016 është shtyrë në mungesë të dëshmitarëve.

Gjyqtarja ka thënë se dëshmitarët që janë ftuar me ftesë e nuk kanë ardhur do t’u lëshohet urdhëresë për sjellje me detyrim.

Dëshmitarët e paraparë të jenë në këtë rast ishin, Ismet Beqiri dhe Adem Grabovci.

Po ashtu, seanca e kaluar nuk ishte mbajtur për shkak se Konjufca nuk kishte të angazhuar avokat mbrojtës.

I akuzuari Konjufca kishte thënë se nuk dëshiron të angazhojë mbrojtës pas pyetjes së gjykatëses Edita Çanta se a kishte angazhuar mbrojtës, meqë me Kodin e ri të Procedurës Penale mbrojtja është e detyrueshme.

Lidhur me këtë, gjykatësja Çanta kishte theksuar se do të njoftohet Oda e Avokatëve të Kosovës për t’i caktuar avokat sipas detyrës zyrtare.

Ndërkaq, në këtë seancë, prezent në cilësinë e dëshmitarit ishte edhe ish-deputeti i PDK-së, Adem Grabovci, si dhe prokurori i shtetit, Besart Mustafa.

