Nebulização no combate à dengue é realizada em Presidente Prudente nesta terça-feira

Ação ocorre no Jardim Iguaçu, onde são percorridas 21 quadras. Cidade confirmou 5.696 casos da doença em 2023. Nebulização no combate à dengue é realizada em Presidente Prudente (SP)

Secom

A Vigilância Epidemiológica Municipal (VEM) iniciou o trabalho de nebulização, no combate à dengue, nesta terça-feira (28), em Presidente Prudente (SP). A atividade foi iniciada no Jardim Iguaçu, onde são percorridas 21 quadras.

No trabalho de nebulização costal, o agente de endemias adentra a residência dos moradores, portanto, é importante que o residente autorize a realização do trabalho de controle da dengue.

Segundo a VEM, as 21 quadras percorridas pela equipe de nebulização foram trabalhadas anteriormente, através da ação de bloqueio, onde “foram retirados os criadouros nas casas dos moradores, para realizar o trabalho de nebulização de forma efetiva”.

“Cada bairro está sendo analisado, pois a cidade está com índice de infestação do Aedes aegyti elevado e acima do preconizado pela Organização Mundial de Saúde [OMS], por isso, deve ter muito critério para fazer uso do inseticida”, complementa a vigilância.

Conforme os dados divulgados pela VEM, nesta terça-feira, Presidente Prudente conta com 5.696 casos positivos em 2023 e os descartados somam 2.631.

Orientação

Antes da nebulização ser feita, os agentes orientam os moradores a cobrir utensílios de cozinha e alimentos, água e ração de animais, gaiolas de passarinhos, aquários, entre outros. Os veículos devem ser guardados em locais fechados ou também mantidos cobertos, assim como os eletrodomésticos e móveis.

Já as portas, janelas e cortinas das residências devem ser mantidas abertas para facilitar a entrada da neblina produzida pela máquina na residência, isso para que os mosquitos sejam eliminados.

“Caso o morador feche a residência, o mosquito permanecerá no local”, alerta a VEM.

Cabe ressaltar que a nebulização ambiental só elimina o mosquito adulto. Os moradores devem retirar recipientes que acumulam água e podem servir como criadouro do Aedes aegypti.

Ufficio Stampa