Negli uffici ateniesi del primo ministro greco: come rinnovare attraverso la creatività

Come fondatrice di Zeus+Dione, una sofisticata linea di abbigliamento che punta a valorizzare l’eccellenza artigianale greca – Mareva Grabowski-Mitsotakis ha un gusto estetico allenato. Quando nel luglio del 2019 suo marito Kyriakos Mitsotakis è diventato primo ministro, non ha potuto fare a meno di notare che gli spazi in cui lavorava per gestire il paese – nonché, prima della pandemia, per ricevere le personalità straniere in visita – non erano un buon biglietto da visita per l’estetica e l’industria greche in generale.

«Non veniva imbiancato dal 2004», racconta anzi a proposito di Villa Maximos, l’edificio di inizio Novecento dove dal 1982 lavorano i primi ministri greci, «da prima che Atene ospitasse le Olimpiadi». Allora, quasi vent’anni fa, la rinfrescata fu decisa in vista della sfilata di capi di stato attesi nel paese per i giochi. Ma gli anni successivi – con il tracollo economico, l’austerità e poi la pandemia – non sono stati semplici né per la Grecia, né per Villa Maximos, che si trova al centro di Atene, vicino a Piazza Syntagma. Ma il 2021, oltre alle difficoltà, porta anche un’occasione da festeggiare: il bicentenario della Rivoluzione greca, da cui nel 1821 il paese cominciò a liberarsi oltre quattro secoli di dominazione ottomana.

Nel febbraio del 2021, quando si è capito che la COVID-19 era sufficientemente imbrigliata da permettere al principe Carlo e altre personalità straniere di recarsi in Grecia per le celebrazioni in scala ridotta previste il 25 marzo, giorno dell’Indipendenza greca, e per la riapertura della Galleria Nazionale. I tempi sembravano maturi per ridipingere Villa Maximos e trasformarla in un luogo di rappresentanza che esprimesse la storia, il patrimonio culturale e la creatività dei greci.

«Avevo in mente un risultato sobrio, intrigante e indicativo della nostra identità», spiega Grabowski-Mitsotakis. «Questo posto incarna il popolo greco».

Pur apprezzando l’idea, il primo ministro ha però tassativamente escluso di far pagare il conto della ristrutturazione ai contribuenti. «Mi ha detto: “Puoi fare ciò che credi, ma allo stato non deve costare un centesimo”».

«Peanut gironzola sempre per l’ufficio», dice la first lady greca Mareva Grabowski-Mitsotakis accarezzando il randagio adottato da lei e dal primo primo ministro. In questa foto, Peanut si fa coccolare su un tappeto intessuto a mano dall’azienda di quarta generazione Ten Carpets by Soutzoglou, dietro a un tavolino in marmo di on•entropy. Il dipinto sullo sfondo è un’opera senza titolo di Apostolos Georgiou. Ph. Marco Argüello

Raccogliendo la sfida, Grabowski-Mitsotakis ha allora riunito in un dream team una decina di professionisti volontari, con i quali ha progettato la ristrutturazione dei tre ambienti di Villa Maximos aperti al pubblico: una sala riunioni con un lungo tavolo da conferenze, una sala da ricevimento che lei chiama «salotto» e l’ufficio del primo ministro. Il trust di cervelli, molti dei quali hanno preferito rimanere anonimi, comprendeva curatori e collezionisti, oltre a Elina Kountouri, direttrice della Neon Foundation, una nonprofit greca che si ripropone di portare l’arte contemporanea al grande pubblico, e al designer cipriota Michael Anastassiades. Insieme hanno stilato un elenco di artisti, artigiani, collezionisti e istituzioni greci ai quali chiedere in prestito un’opera o un manufatto destinato all’edificio per un periodo di due anni.

Nel salotto, poltrone in pelle e noce di Saridis of Athens. Sulla parete sinistra è visibile Cityscape III, un’opera in alluminio smaltato blu di Chryssa in prestito dall’EMST, il Museo nazionale di arte contemporanea. Accanto, nove collage in carta di giornale di Bia Davoui sormontano un divanetto in ferro finemente battuto dell’artista Maro Michalakakos. A destra sono esposti un dipinto senza titolo di Apostolos Georgiou e una veduta di Atene del fotografo Panos Kokkinias. Ph. Marco Argüello

«L’idea», spiega Grabowski-Mitsotakis, «è quella di cambiare le opere esposte ogni due anni, per mostrare», alle personalità in visita come ai cittadini, «tutto il talento e l’eccellenza dei nostri artisti». (Il primo ministro intende aprire gli uffici alle visite una volta al mese.) «Non siamo un museo, abbiamo spazi molto limitati», spiega. «Il punto è fungere da vetrina per la cultura greca».

Obiettivo del team Villa Maximos era comporre un’ampia selezione di materiali e formati, in grado di rispecchiare al meglio le diverse tradizioni regionali della Grecia. Un tavolino Soda in vetro soffiato di Yiannis Ghikas accanto a un salotto, e di fronte a un altro un coffee table in marmo delle sorelle Zoe e Niki Moskofoglou di on•entropy. Davanti a una parete della sala riunioni campeggia una console geometrica Aria di Rena Dumas, in prestito dai figli della scomparsa archi-designer, e una poltrona finemente intagliata dell’isola di Skyros, di dimensioni adatte a un bambino e creata dal falegname Lefteris Avgoklouris, occupa una posizione simile nel salotto.

«Mi ha spiegato che per fabbricare una sedia da bambini gli occorrono tre giorni», dice Grabowski-Mitsotakis. «Si vedono l’amore e la passione che ci mette. Il senso di queste opere non è circoscritto all’oggetto in sé, ma riguarda la dignità e le competenze richieste dal lavoro. In questo c’è qualcosa di molto umano».

Una parete del salotto ospita l’opera Hope the Voyage Is a Long One dell’artista tessile Alexandra Kehayoglou, il cui titolo viene dalla poesia Itaca di Konstantinos Kavafis. Ph. Marco Argüello

Nel suo ruolo di first lady, Grabowski-Mitsotakis promuove le arti, la cultura e i diritti delle donne, e ha quindi voluto inserire opere realizzate da artiste greche, o di origine greca. Nella sala riunioni è esposta una scultura Burnt Trees della ceramista Eleni Vernardaki, e una parte del soggiorno è occupata da Hope the Voyage Is a Long One, un’opera tessile che raffigura la gola di Samaria a Creta, realizzata dall’artista greco-argentina Alexandra Kehayoglou. «Le abbiamo telefonato in Argentina per chiederle se avesse qualcosa che desiderava prestare», ricorda Grabowski-Mitsotakis. «E lei non solo ci ha fatto un prestito, l’ha addirittura fatto portare qui dal marito, perché arrivasse in tempo per il 25 marzo. Davvero toccante. È sempre vissuta in Argentina, e con quest’opera fa ritorno in Grecia, alle sue radici e all’arte della tessitura insegnatale dalla nonna». Grazie ai prestiti di cittadini greci residenti nel paese e all’estero, e con l’aiuto degli esperti volontari, la selezione è stata composta in meno di due mesi.

Ora la cura di bellezza toccherà al cortile della villa, dove gli ospiti di alto profilo sono spesso invitati a colazione. Ma per il momento la first lady si dice «assai soddisfatta che il progetto si sia avviato. Volevo trasformare questa villa in un luogo che appartenesse al popolo e comunicasse la bellezza della storia, della tradizione e dell’arte greca». E riferendosi all’ufficio del primo ministro osserva: «Di questo posto saremo semplici custodi per qualche anno. Dal mio punto di vista, quando si trascorre del tempo in un luogo bisogna lasciarvi la propria anima. Dobbiamo amare i luoghi che ci rappresentano».