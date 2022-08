negli-ultimi-60-anni-sono-diminuite-del-60%-le-foreste-per-ogni-abitante-della-terra

Svolgono un ruolo cruciale nella mitigazione degli effetti provocati dai cambiamenti climatici, oltre a sostenere le economie mondiali, attraverso la fornitura di servizi e prodotti. Le foreste ricoprono

oggi circa il 30% della superficie terrestre e assorbono circa il 33% delle emissioni di carbonio antropogeniche, Negli ultimi decenni però, gli ecosistemi forestali sono sempre più minacciati da fenomeni naturali e pressioni antropiche, spesso esacerbati, nella loro durata ed intensità, dagli effetti del cambiamento climatico.

Secondo le stime prodotte da ricercatori di tutto il mondo guidati dall’Istituto di ricerca su foreste e prodotti forestali, in Giappone, e pubblicate sulla rivista Environmental Research Letters, negli ultimi 60 anni ogni abitante del pianeta ha perso oltre il 60% di foreste: siamo praticamente passati dall’avere 1,4 ettari di foresta pro-capite nel 1960 ad appena 0,5 ettari nel 2019. La perdita complessiva si aggira sugli 81 milioni di ettari, circa 3 volte l’intera superficie dell’Italia.

Sebbene nei Paesi più ricchi come il nostro la superficie delle foreste stia crescendo, a livello globale la loro estensione continua a diminuire costantemente: a fronte di una crescita di 355 milioni di ettari, negli ultimi 60 anni si registra una distruzione di 437 milioni di ettari.

Photo by Roya Ann Miller on Unsplash

La distruzione delle foreste riguarda in larga misura i Paesi più poveri situati nelle regioni tropicali del pianeta “ma – sottolinea Ronald Estoque, dell’Istituto di ricerca su foreste e prodotti forestali e responsabile dello studio – anche il ruolo delle nazioni più sviluppate in questa perdita di foreste deve essere studiato più a fondo. Con il rafforzamento della conservazione delle foreste nei Paesi più sviluppati, la perdita di foreste viene spostata nei paesi meno sviluppati”.

Si tratta di una perdita grave per gli ecosistemi naturali, fanno notare gli autori dell’indagine. Una perdita che impatta enormemente sulla vita di almeno 1,6 miliardi di persone, la cui sopravvivenza, specie nei paesi in via di sviluppo, dipende per diverse ragioni dalle foreste stesse.

Anche lo studio “Emerging signals of declining forest resilience under climate change”, pubblicato a Luglio su Science, fotografa la situazione delle foreste e sottolinea come la continua intensificazione dei fenomeni naturali e antropici potrebbe influire (e in alcuni casi, stia già influendo) sulle capacità dei sistemi naturali di adattamento ai cambiamenti in corso.

Secondo quello studio, anche se gli autori stimano che, nel complesso, circa il 23% delle foreste naturali possa aver già raggiunto una soglia critica, il quadro non è omogeneo: le rilevazioni dimostrano che mentre le foreste tropicali e temperate stanno registrando un calo significativo dell’indice di resilienza, probabilmente correlato all’aumento della variabilità climatica e alla sempre minor disponibilità di fonti d’acqua, le foreste boreali stanno invece intraprendendo un percorso opposto, che potrebbe addirittura superare gli effetti negativi del cambiamento climatico.

Come sottolinea FSC Italia, alcuni dati e riscontri indicano che le foreste naturali, che rappresentano 1/3 della copertura arborea mondiale (Dati: FAO 2020), hanno una maggiore capacità di resistere alle perturbazioni esterne grazie alla loro complessità strutturale e alla ricchezza di specie, tipicamente più elevata rispetto a quella riscontrabile in foreste antropizzate. Per queste ultime aree, già interessate a vari livelli dall’intervento umano, la gestione forestale responsabile rimane uno strumento cruciale nelle strategie di mitigazione, conservazione e raggiungimento degli obiettivi climatici.

