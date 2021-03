nei-progetti-di-hbo-ci-sono-tre-nuovi-spin-off-di-game-of-thrones

Il network americano starebbe valutando ulteriori progetti-costola della saga de Il Trono di Spade: uno dedicato all’esploratore Corlys Velaryon, un altro ai bassifondi di Approdo del Re e un altro ancora alla regina guerriera Nymeria

L’eredità di Game of Thrones è destinata a crescere sempre più. Sappiamo con certezza che Hbo sta già lavorando a una serie derivata dalle vicende di Westeros, ovvero House of the Dragon, dedicata alla storia della dinastia Targaryen, e che sta anche valutando Tales of Dunk and Egg, un’avventura in stile picaresco, e una produzione animata. Ma non sarebbe finita qui: secondo quanto riportato da Deadline, infatti, lo stesso network starebbe prendendo in considerazione altri tre spin-off sempre ambientati nell’universo narrativo derivato dai libri di George R. R. Martin.

Di queste tre ipotesi, la più concreta riguarda il progetto intitolato 9 Voyages, noto anche come Sea Snake. Un team creativo sarebbe già al lavoro, compreso Bruno Heller, il creatore di Rome, The Mentalist e Gotham. La storia seguirebbe le esplorazioni marittime di Corlys Velaryon, lord delle maree che, a bordo delle sue navi, prima la Lupo di ghiaccio e poi la Serpente di mare, tenta di circumnavigare a nord il Continente occidentale e successivamente si spinge a oriente, arrivando nelle terre fantastiche di Lys, Tyrosh, Myr, Yi Ti e Leng, dove accumula immensi tesori. Marito della principessa Rhaenys Targaryen, diventerà anche lord comandante della Guardia reale.

Meno definiti sarebbero gli altri due progetti: Flea Bottom, per esempio, si concentrerebbe sul Fondo delle Pulci, il quartiere più povero della periferia della capitale dei Sette regni, Approdo del Re, un intrico di stradine, bordelli e locande, dove sono passati diversi personaggi di Game of Thrones, da Arya Stark a Ser Davos, da Gendry alla prostituta Armeca. Infine, 10.000 Ships parrebbe una serie incentrata sui viaggi della regina guerriera Nymeria, principessa dei Rhoynars, popolazione di Essos, che viene sconfitta dagli abitanti di Valyria e trova rifugio a Dorne, dove sposa re Mors Martell (il metalupo di Arya era appunto chiamato Nymeria in onore di questa coraggiosa combattente). Difficile dire ora se tutti questi spin-off vedranno effettivamente la luce, ma è chiaro che Hbo sta esplorando diverse traiettorie per sfruttare al massimo le potenzialità della saga.