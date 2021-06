Nek ha da poco annunciato sui social il debutto del suo nuovo singolo Un’estate normale, una canzone simbolo del ritorno alla musica e che spera possa divertire il pubblico rendendo la stagione che sta arrivando più leggera da vivere. Il cantante lo scorso novembre è stato vittima di una grave incidente domestico, ha subito dei tagli gravissimi alla mano e solo la freddezza d’arrivare al pronto soccorso gli ha permesso di non subire danni permanenti.

Nek, come sta oggi il cantante

Come sta oggi Nek? In questi mesi l’artista ha condiviso su Instagram i suoi momenti difficili. Ha subito un intervento alla mano e si è poi sottoposto ad una lunga riabilitazione, ha anche mostrato i segni evidenti che l’incidente gli ha lasciato sull’arto e ha rivelato anche il suo disagio emotivo superato solo con l’aiuto della sua famiglia. Per Nek non è stato un momento facile tanto che ha voluto anche mostrare in uno scatto il guanto che indossava il giorno dell’accaduto ritrovato per caso.

In un’intervista rilasciata a Verissimo Nek ha raccontato nel dettaglio i momenti dell’incidente: “Mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione. Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà ma dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la mano.” Il cantante ha poi rivelato d’aver rischiato di morire dissanguato: “Se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa di campagna in attesa dei soccorsi nel peggiore dei casi sarei morto dissanguato.”

Nek la rinascita musicale dopo l’incidente alla mano

L’incidente alla mano ha provato molto Nek, ma nonostante tutto è riuscito a superare ogni tipo di disagio anche emotivo e questo soprattutto grazie all’aiuto della moglie e dei figli che gli sono sempre stati vicino e hanno impedito che cadesse in depressione.

Oggi Nek sta decisamente meglio, si è sottoposto a lunghe sedute di fisioterapia ma è anche tornato al lavoro tanto che ha preparato un nuovo singolo per la stagione calda: “Venerdì 11 giugno esce “Un’estate normale”, il mio nuovo singolo.

Quanto è bello tornare con nuova musica… spero che il pezzo vi strappi qualche sorriso e un po’ di leggerezza! Curiosi?!? 😎” ha scritto sui social.