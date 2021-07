nel-2021-oltre-2000-persone-migranti-sono-morte-tentando-di-raggiungere-la-spagna

La strage è senza precedenti: tra gennaio e giugno è morto lo stesso numero di migranti che hanno perso la vita in tutto il 2020 e il dato è il peggiore degli ultimi 14 anni

(foto: Antonio Sempere/ Getty Images)

Tra gennaio e giugno di quest’anno oltre 2000 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere la Spagna, di cui 341 donne e 96 minori. Lo ha rivelato l’ong Caminando fronteras, che monitora i flussi migratori sulla frontiera tra Marocco e Spagna, spiegando come il dato sia “catastrofico” perché già pari al numero di morti accadute in tutto il 2020. Le cifre inoltre, sono le peggiori mai registrati nei 14 anni di attività dell’organizzazione.

Secondo il report pubblicato martedì da Caminandos fronteras, la rotta atlantica verso le Canarie si è dimostrata la più pericolosa, con 1922 morti in 57 naufragi. Seguono la rotta che passa per il mare di Alboran, con 93 morti in 9 naufragi, quella per lo stretto di Gibilterra, con 36 morti in 9 naufragi, e la rotta algerina, con 36 morti in 4 naufragi. Le persone rimaste uccise provenivano da 18 paesi: marocco, Algeria, Mauritania, Senegal, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Gambia, Costa d’Avorio, Camerun, Nigeria, Repubblica democratica del Congo, Burkina Faso, Comore, Siria, Bangladesh, Pakistan, Yemen e Sri Lanka.

Helena Maleno, coordinatrice dell’ong, ha chiesto ai governi di Spagna, Marocco, Mauritania e Algeria di agire al più presto per evitare che le proporzioni della tragedia aumentino nel corso dell’anno. “Chiediamo a tutti i governi interessati e specialmente a quello spagnolo” ha detto Maleno in una dichiarazione riportata dal Guardian “di tenere immediatamente una riunione urgente per affrontare la situazione e proteggere le vite delle persone, in particolare di chi attraversa la rotta verso le Canarie. Bisogna agire subito per evitare di avere cifre così vergognose anche nei prossimi sei mesi”.

Il percorso che attraversa l’oceano Atlantico verso le piccole isole spagnole è diventato ancora più pericoloso a causa dell’aumento dell’uso di gommoni per procedere alla traversata. Il report dimostra come queste imbarcazioni rappresentino il 33% di tutti i naufragi registrati negli ultimi sei mesi solo in quella rotta. Inoltre, il maggior numero di morti è coinciso con un aumento degli sbarchi, che sono quasi triplicati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e con il peggioramento delle condizioni delle persone trattenute nelle strutture di accoglienza delle Canarie.