nel-2022-i-film-warner-andranno-in-streaming-dopo-45-giorni-l’uscita-al-cinema

La casa cinematografica pensa già a un compromesso per l’anno prossimo con una finestra temporale più breve fra sale e online

Il mondo del cinema sta cercando in tutti i modi di uscire dalla difficile situazione causata dal coronavirus. Se il box office cinese ritorna speditamente ai livelli pre-Covid, in Europa le nuove ondate pandemiche costringono le sale a ulteriori chiusure, mentre negli Stati Uniti riaprono gradualmente. Nel frattempo le grandi major hollywoodiane studiano metodi alternativi di distribuzione che permettano di massimizzare i ricavi e anche di superare il modello di arrivo prioritario nei cinema.

In prima linea c’è Warner Bros, che quest’anno ha spiazzato tutti rendendo disponibili i titoli principali (da Wonder Woman 1984 a Mortal Kombat) in contemporanea nelle poche sale operative e in streaming sulla sua piattaforma Hbo Max. Il cosiddetto modello di day-and-date release, con arrivo simultaneo online e sui grandi schermi fisici, è considerato dagli esercenti dannoso, ma per ora si sta cercando una mediazione. La stessa Warner, in queste ore, ha siglato un accordo con la catena statunitense Regal Theaters, i cui cinema riapriranno il prossimo aprile: nel 2022 i film di questi studios usciranno al cinema nella data ufficiale di lancio e solo 45 giorni dopo in streaming.

Dunque, sarebbe così per The Batman, il terzo Animali fantastici e Aquaman 2. Pare che accordi simili saranno stretti da Warner anche con altri cinema. D’altronde Paramount e Sony stanno scegliendo la medesima strada, sempre con la clausola dell’arrivo prioritario in sala e del debutto in digitale anticipato. Certo, bisogna vedere se le catene americane accetteranno e se Universal e Disney seguiranno le orme (quest’ultima sembra più restia, distinguendo i progetti per schermo di destinazione).