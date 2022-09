“Nel 2022 morirà La Regina Elisabetta”. Avverata la profezia di Nostradamus: “Dopo la sua morte succederà questa disgrazia”

E’ morta poche ore fa la Regina Elisabetta. Una morte che seppur aspettata avendo la monarca 96 anni, è stata un duro colpo per gli inglesi e la monarchia, Una morte che però era stata prevista dal filosofo francese Nostradamus che nel 1955 nel suo libro Le profezie aveva svelato avvenimenti che sarebbero accaduti nel futuro. In tempi non sospetti anche noi di Più Donna avevamo pubblicato la profezia che riguardava il 2022 e in particolare la morte di un leader politico.

In particolare la quartina che faceva riferimento all’anno attualmente in corso recitava: “La morte improvvisa del personaggio e ne metteranno un altro nel suo regno”. Insomma in molti avevano visto in questa profezia proprio la morte della Regina Elisabetta e in effetti così è stato. Molte sono le profezie che si sono avverate negli ultimi anni, come l’omicidio di Kennedy, l’attentato alle Torri Gemelle, le due guerre mondiali, la sconfitta di Trump alle elezioni e il Coronavirus.

Ovviamente le profezie sono comunque soggette ad interpretazioni anche se alcune sembrano più chiare di altre. Ed è per questo che l’ennesima profezia avverata fa preoccupare gli studiosi di Nostradamus. Accompagnavano, infatti, la quartina sulla morte del leader politico altre profezie non di certo positive. Una riguarda la cadura dell’Unione Europea: “I templi sacri di epoca romana rifiuteranno le fondamenta della loro fondazione”.

Un’altra invece parla del cambiamento climatico che in effetti già stiamo vivendo in maniera preoccupante: “Il mare splendente sarà sigillato e i pesci vivi del Mar Morto quasi bolliranno”. Se pensiamo che il Mar Morto quest’anno ha raggiunto la più alta temperatura mai registrata possiamo effettivamente dire che anche questa profezia si è avverata. Infine Nostradamus potrebbe aver predetto un disastroso terremoto in Asia, e probabilmente in Giappone: “Verso la mezza siccità estrema / Nella profondità dell’Asia diranno terremoto”.

L’ultima profezia è anche molto attuale e riguarda la guerra in atto tra Russia e Ucraina: “Di sangue e fame maggiore calamità / Sette volte appreste alla spiaggia marina/ Monech di fame, luogo preso, prigionia”. Questa quartina è stata interpretata così: Probabilmente la guerra farà accrescere la crisi e la fame nel mondo aumentando anche i flussi migratori. Nello specifico, Nostradamus fa riferimento alle spiagge, per dire che sulle spiagge d’Europa arriveranno migranti per sette volte di più del normale.

“Nel 2022 morirà La Regina Elisabetta”. Avverata la profezia di Nostradamus: “Dopo la sua morte succederà questa disgrazia” scritto su Più Donna da Adriana Costanzo.