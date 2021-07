Anche le ville hanno alberi genealogici e, inevitabilmente, qualcuno è più imponente di altri. Villa Mangiacane ne ha uno di tutto rispetto, al punto che le piante delle sue origini sono conservate anche all’interno della Galleria degli Uffizi di Firenze. Secondo la vulgata, questa casa signorile adagiata tra le colline del Chianti risalente al XIV secolo sarebbe appartenuta alla famiglia Machiavelli, compreso lo stesso Niccolò, autore de “Il Principe”, che l’ avrebbe ereditato dal padre Bernardo, e risulterebbe disegnata da Michelangelo Buonarroti. Le prove dell’attribuzione al maestro che ha dipinto la Cappella Sistina sono state rivelate da Alfredo Melani, considerato uno dei massimi esperti italiani vissuto a cavallo tra Otto e Novecento.

La villa è stata acquistata dagli attuali proprietari, l’investitore sudafricano Glynn David Cohen e dalla moglie Nadiia nel 2001, dopo essere passata a diverse famiglie nobiliari della zona, tra cui la famiglia Mazzei, proprietaria del Castello di Fonterutoli, a Castellina in Chianti. La ristrutturazione è stata importante: iniziata nel 2001, si è conclusa nel 2007 e ha compreso il recupero di affreschi, la ricostruzione del giardino e della vigna.

Oggi la villa di San Casciano in Val di Pesa, Small Luxury Hotel, è suddivisa in due parti: Palazzo Machiavelli, composto da dieci suites destinate ai soggiorni vip e Villa Mazzei, con diciotto tra camere doppie e suites, perfetta per un escape romantico. Tutt’attorno alla villa, nei 750 acri che circondano il giardino, sono stati piantati rigogliosi vigneti e oliveti. All’interno della struttura si produce Super Tuscan da uve Cabernet Franc rigorosamente biologico. E un olio secondo la migliore tradizione toscana.

All’interno di Villa Mangiacane l’arte ha un ruolo essenziale: in un contesto tipicamente Rinascimentale, fanno capolino pezzi unici che i proprietari hanno collezionato dal mondo, in particolare le sculture Shona dallo Zimbawe e diversi artisti contemporanei.

Con i suoi giardini e la vista che si perde sulle colline del Chianti, Villa Mangiacane è diventata una wedding destination unica. Le sue suite lusso, con spa e piscina a sfioro la rendono una chicca toscana, a soli 12 km da Firenze.