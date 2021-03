nel-divorzio-tra-angelina-jolie-e-brad-pitt-“il-figlio-maddox-ha-testimoniato-contro-il-padre”

La notizia che tra Brad Pitt e Angelina Jolie sia in corso la causa per sancire un definitivo divorzioè ormai acclarata. Tra i due divi di Hollywood da tempo non scorre buon sangue, sebbene entrambi abbiano a cuore il benessere della loro famiglia, che hanno cercato di preservare in tutti i modi dall’assedio mediatico e anche dai continui attacchi che di due coniugi si sono sferrati a vicenda nel corso degli anni. Adesso, però, in quella che dovrebbe essere la tranche finale di questo lungo periodo di lotte, dopo l’accusa di violenza domestica rivolta dall’attrice all’ex marito, interviene anche il figlio maggiore della coppia, il 19enne Maddox.

La testimonianza del figlio Maddox

in foto: Maddox Jolie–Pitt, Angelina Jolie, e Pax Jolie–Pitt

Secondo quanto riportato da Us Weekly, infatti, il più grande della famigli Jolie-Pitt avrebbe deciso di dire la sua in merito all’atteggiamento del padre, confermando quanto dichiarato dall’attrice e, quindi, fornendo un’ulteriore testimonianza in relazione all’accusa di violenza. Stando ad una fonte della testa americana “Maddox ha già testimoniato nella disputa per l’affidamento in corso e non è stato molto lusinghiero verso Brad”. A questo si aggiungerebbe un dettaglio non da poco, ovvero che il ragazzo avrebbe deciso di cambiare cognome, come riporta la fonte di US Weekly: “Maddox non usa Pitt sui documenti non legali bensì Jolie e vuole cambiare legalmente il suo cognome in Jolie, (scelta) che Angelina ha detto di non supportare”. Inoltre, proprio un episodio tra padre e figlio, piuttosto violento, avrebbe fatto la differenza e spinto la Jolie a chiedere il divorzio.

Angelina Jolie vorrebbe danneggiare Brad Pitt

Intanto in questi giorni è intervenuta una fonte a sostegno di Brad Pitt, colpito da queste nuove accuse che vanno a delineare un quadro affatto promettente per l’attore, già dipendente dall’alcol come lui stesso ha ammesso più volte. L’insider aveva fatto sapere che le dichiarazioni dell’attrice si sommavano ad una serie di insinuazioni già avanzate in passato e mai dimostrate: “Negli ultimi quattro anni e mezzo ci sono state molteplici dichiarazioni fatte da Angelina che sono state esaminate e non dimostrate. Prima di questo Angelina ha usato i bambini per ferire Brad e questa fuga di documenti da parte del suo quarto o quinto gruppo di avvocati è stata fatta per danneggiare Brad”.