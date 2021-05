Un giardino fiorito disegnato con colori sgargianti e gemme: le vetrine di Van Cleef & Arpels si trasformano per la primavera grazie alla visione del giovane artista Alexandre Benjamin Navet, vincitore dell’edizione 2017 del Grand Prix Design Parade Toulon, organizzato dalla Maison. I fiori, le farfalle e i colori madreperlati legati da lucenti fili d’oro che caratterizzano la collezione “Frivole” di Van Cleef & Arpels sono diventati lo spunto per dare vita a una collaborazione che celebra la rinascita portata dalla bella stagione. Proprio come avviene in natura, il passaggio dalla notte al giorno viene festeggiato con lo sbocciare dei fiori, come se i prati si accendessero di luce. Allo stesso modo, le vetrine della Maison in tutto il mondo si sono illuminate con bouquet colorati, in un giardino immaginario realizzato con pastelli a olio. Le opere realizzare da Alexandre Benjamin Navet saranno visibili fino all’ 11 giugno 2021 nella boutique di Via Montenapoleone 1o, a Milano.

La boutique di Van Cleef & Arpels di Milano, con le installazioni di Alexandre Benjamin Navet

Al confine tra arte, illustrazione, design e architettura, il lavoro di Alexandre Benjamin Navet è caratterizzato dall’irruzione nello spazio del colore, deciso e vivace. Artista multidisciplinare, utilizza tecniche differenti: il pastello a olio (il suo mezzo preferito), la matita o l’acquerello giapponese. Nel 2020 ha iniziato una collaborazione a lungo termine con Van Cleef & Arpels per celebrare la primavera, da cui nascono decori e corti in cui le forme vegetali fioriscono accanto alle creazioni della Maison. La boutique di Van Cleef & Arpels di Milano, con le installazioni di Benjamin Navet

Hai scelto un “look” diverso per ogni boutique nel mondo? Se sì, cosa hai scelto per Milano e perché?

«È la parte più interessante della collaborazione: immaginare opere d’arte uniche, design personalizzati e tappeti per ogni città! Ho una gamma generale di colori ma la adatto per ogni territorio, la percezione che ho, e ho pensato a fiori che avessero un significato speciale per le diverse zone. Le boutique stesse sono sempre molto belle, in location sorprendenti, e hanno stili molto diversi. È molto interessante portare la mia visione dentro e fuori, facendo del mio meglio per instaurare un dialogo artistico con lo spazio. A Milano per esempio ho usato colori particolarmente vivaci e ho immaginato grandi tende e motivi specifici: un modo molto teatrale di ripensare le vetrine delle boutique per questo luogo molto speciale di via Montenapoleone».

La boutique di Van Cleef & Arpels di Milano, con le installazioni di Benjamin Navet

Quale messaggio volevi trasmettere con la tua arte e i tuoi dipinti creati per questa collaborazione?

«La mia intenzione in questo progetto è che le persone si sentano come se camminassero in un gigantesco sketchbook. Credo che questo tipo di installazione sia piuttosto inaspettato in un negozio di alta gioielleria, spesso piuttosto solenne e imponente. Voglio creare l’illusione che dei fiori immaginari siano apparsi nelle vetrine durante la notte come per magia. Mi ricorda quel meraviglioso momento in primavera quando ti ritrovi a guardare un giardino coperto di rugiada, con i fiori appena sbocciati. È così che mi sembra il progetto: è come se la Maison mi venisse incontro a un tavolo con dei vasi vuoti, e il giorno dopo vi fossero sbocciati dei fiori favolosi».

Portrait Alexandre Benjamin Navet

I tuoi quadri sono spesso incentrati sul design, la grafica e l’architettura, perché hai scelto i fiori?

«Il nostro incontro si è concentrato sull’immagine del fiore, tema caro alla Maison, e questo mi ha richiesto di uscire dai miei codici familiari. Disegno vasi da diversi anni: dico che sono come attori su un palcoscenico, elementi di una produzione teatrale. Ma la gente spesso fa notare che nei miei vasi non ci sono mai fiori. Così ho pensato che fosse divertente e interessante che la Maison mi abbia invitato a disegnarne alcuni, lasciando molto spazio all’energia del colore. L’idea era di presentare i fiori, ma anche i colori che prendono vita in primavera. La mia tavolozza è già ricca, ma l’ho ampliata molto per creare dei disegni che sono allo stesso tempo una firma personale e il frutto di questa collaborazione con Van Cleef & Arpels. È un dialogo, uno scambio, una conversazione».

Anello Frivole 8 fiori ∏ Van Cleef & Arpels – Drawings by Alexandre Benjamin Navet

Cosa hanno in comune i suoi dipinti e i gioielli di Van Cleef & Arpels?

«Non avevo mai lavorato con una Maison di alta gioielleria prima d’ora, ma era un mondo che mi affascinava per la sua immaginazione e la sua forza creativa. Mi sono formato in industrial design: è molto diverso dalla gioielleria, ma vedo dei legami tra i due. Per me, la gioielleria e il design sono entrambi campi di competenze controllate, rigorose e precise, ma che richiedono un pensiero fuori dagli schemi per creare pezzi eccezionali. Inoltre, condivido la passione della Maison per il disegno. I suoi archivi pittorici rivelano l’importanza che ha sempre attribuito a questa tecnica. Per me, questo amore per il disegno è stato il vero punto di partenza della nostra collaborazione e la prima connessione tra noi».