nel-maine-la-prima-casa-in-legno-completamente-stampata-in-3d

Si chiama BioHome3D, è grande 55mq ed è la prima casa in legno completamente stampata in 3D, realizzata con materiali a base biologica. Frutto del lavoro di un gruppo di ricercatori dell’Università del Maine e di ASCC (Advanced Structures and Composites Center), la casa è stata completamente stampata dalla più grande stampante 3D polimerica esistente, dal tetto ai pavimenti.

Ma ciò che rende unica quest’abitazione è l’inchiostro utilizzato per realizzarla: non calcestruzzo, il più frequentemente adottato per questo genere di costruzioni, ma un mix di fibre di legno, bio resine e cellulosa soffiata, che rendono l’alloggio al 100% riciclabile.

Si tratta di una soluzione innovativa che potrebbe risolvere due criticità molto comuni negli Stati Uniti e in particolare nel Maine: la carenza di alloggi a prezzo accessibile e la scarsità di manodopera, oltre che l’aumento dei prezzi dei materiali.

La casa è interamente realizzata con materiale riciclato, ottenuto dai residui di legno rimasti nelle segherie, che vengono recuperati e macinati in particelle di dimensioni microscopiche, per essere poi miscelati con bio resine ottenute da prodotti vegetali. Inoltre, la stampa è realizzata con materie in fibra di legno di provenienza locale. In questo modo si riesce a ridurre la dipendenza da una catena di approvvigionamento limitata.

Alla cerimonia di inaugurazione dell’abitazione ha partecipato anche la senatrice americana Susan Collins, senatrice repubblicana per lo Stato del Maine. “Con la produzione odierna della prima casa al mondo stampata in 3D realizzata con prodotti forestali riciclati, l’Università del Maine continua a dimostrare la sua leadership globale nell’innovazione e nella ricerca scientifica”, ha affermato la senatrice Collins. “Questo straordinario risultato è stato reso possibile dalla tenacia e dall’esperienza del Dr. Habib Dagher, del suo team e degli studenti dell’UMaine Advanced Structures and Composites Center. Li lodo per aver aperto la strada a questa nuova opportunità di mercato per l’industria dei prodotti forestali del Maine, che potrebbe aiutare ad alleviare la carenza di alloggi nella nostra nazione. Il loro lavoro pionieristico getterà le basi per il futuro degli alloggi a prezzi accessibili e contribuirà a creare nuovi posti di lavoro in tutto il nostro stato”.

La National Low Income Housing Coalition riferisce che a livello nazionale sono necessari oltre 7 milioni di alloggi a prezzi accessibili. Nel solo Maine, il deficit è di 20.000 unità abitative e cresce ogni anno, secondo la Maine Affordable Housing Coalition.

L’articolo Nel Maine la prima casa in legno completamente stampata in 3D proviene da The Map Report.

