nel-nuovo-babylon-di-damien-chazelle-ci-sono-anche-brad-pitt-e-margot-robbie

Dopo le atmosfere sognanti del musical La La Land e l’avventura lunare di First Man – Il primo uomo, Damien Chazelle è pronto a raccontare l’epoca d’oro di Hollywood. Il suo prossimo film, infatti, s’intitola Babylon ed è ambientato negli anni ’20 durante il passaggio dai film muti al sonoro. C’è chi descrive il progetto come “un Grande Gatbsy sotto steroidi”. Il giovane regista può così sublimare al massimo la sua passione per il cinema e soprattutto per il backstage dello stesso. Anche il cast promette benissimo: in prima linea Brad Pitt e Margot Robbie, on board per sostituire Emma Stone.

Nelle ultime ore sono stati annunciati anche altri interpreti: Max Minghella, famoso per The Social Network e The Handmaid’s Tale, è Irving Thalberg, il famoso produttore a capo degli studios Mgm tra i ’20 e i ’30, a cui è attualmente dedicato l’Irving G. Thalberg Award, riconoscimento che l’Academy degli Oscar riserva ai produttori più innovativi e sofisticati. Accanto a lui, Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, e Samara Weaving, presto al cinema con lo spin-off di G.I. Joe Snake Eyes, e ancora Lukas Haas, Rory Scovel, P.J. Byrne e Damon Gupton.

Nei mesi scorsi era già stata resa nota la presenza di Diego Calva, Jovan Adepo, Li Jun Li (che interpreta la prima diva di Hollywood di origini cinesi, Anna May Wong) e Katherine Waterston. Il cast molto numeroso, appunto, ricopre ruoli sia di persone realmente esistite sia di finzione, per formare il gotha di Hollywood nel periodo della sua prima, grande espansione. Le riprese di Babylon iniziano quanto prima a Los Angeles, mentre il debutto del film è atteso nelle sale americane per il 25 dicembre 2022. Damien Chazelle di recente è stato impegnato anche nella serie Netflix The Eddy.