nel-tennistavolo-oro-in-spagna-per-carlotta-ragazzini

Grande vittoria per Carlotta Ragazzini, vincitrice della medaglia d’oro al Costa Brava Spanish Para Open, primo impegno agonistico del 2023 per la nazionale italiana, tenutosi in Spagna a Platja d’Aro. L’atleta paralimpica di tennistavolo, unica ad avere vinto l’oro nella spedizione azzurra, si è aggiudicata il titolo in classe 1-3 battendo in finale per 3-1 la brasiliana Thais Fraga Severo. La 21enne faentina ha perso il 1° set vincendo gli altri due. Nel quarto si è aggiudicata un autentico braccio di ferro terminato ancora ai vantaggi (12-14, 11-8, 11-3, 14-12). Nella fase a gironi aveva chiuso al secondo posto dietro alla compagna di squadra Giada Rossi, perdendo contro di lei 2-3 e battendo per 3-0 l’indiana Sonalben Manubhai Patel e la brasiliana Amaral Santos con lo stesso punteggio. In semifinale ha poi avuto la meglio per 3-1 sulla coreana Lee Mi Gyu, numero 3 della classifica mondiale e bronzo nelle ultime edizioni di Paralimpiadi e Mondiali. Per la Ragazzini questo è il terzo successo in ambito internazionale dopo quelli all’Open di Montenegro e di Repubblica Ceca del 2022.

Luca Del Favero

Mata