Nella Capitale dal 4 al 7 maggio il DS Automobiles 80°Open d’Italia

Il DS Automobiles 80°Open d’Italia, torneo del DP World Tour, si giocherà dal 4 al 7 maggio sulla distanza di 72 buche (18 al giorno). Dopo i primi due giri il taglio lascerà in gara i primi 65 classificati e gli eventuali pari merito al 65° posto. Il montepremi sarà di 3.250.000 dollari, di cui 552.500 andranno al vincitore. Ad anticipare la sfida sarà, mercoledì 3 maggio, la Rolex Pro-Am, con partenza shot gun prevista alle ore 12:00

ORARI DI GIOCO – Per quanto gli orari di gioco, le partenze sono previste da due tee (buca 1 e buca 10) per le prime due giornate di gara:

giovedì 4 maggio: 7.30-9.30/12.30-14.30

venerdì 5 maggio: 7.30-9.30/12.30-14.30

sabato 6 e domenica 7 maggio: orario da definire in relazione al numero dei giocatori qualificati

Eventi extra gara

Martedì 2 maggio : ore 16:00 Golf4Autism, in buca con il campione: Nel corso del practice round, quattro giovani golfisti affetti da spettro autistico, nell’ambito del Progetto “Golf4Autism”, giocheranno la buca 1 del Marco Simone Golf & Country Club con Edoardo Molinari, vicecapitano del Team Europe alla Ryder Cup 2023.

Mercoledì 3 maggio: tra le ore 10:00 e le ore 12:00 Conferenze stampa dei giocatori: Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Luke Donald, capitano del Team Europe alla Ryder Cup 2023 e Robert MacIntyre, campione in carica dell’Open d’Italia.

ROLEX PRO-AM – Gara a squadre formate da un professionista e tre giocatori dilettanti che si sfideranno sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club.

Ore 12.00 – Partenza shot gun Rolex Pro-Am

Ore 18.30 Premiazione Rolex Pro-Am.

Giovedì 4 maggio: Golf a Scuola: Conferenza Stampa ore 11:00 Conferenza stampa all’interno del Media Center per annunciare la firma del Protocollo d’Intesa “Golf a Scuola” tra FIG e MIM alla presenza del Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, del Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, della Presidente ICS Antonella Baldino, del Presidente FIG, Franco Chimenti e del Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2023, Gian Paolo Montali. Saranno presenti, inoltre, circa 50 studenti delle Scuole e con loro ci sarà anche un momento foto/video nella zona prova il golf PGAI.

Domenica 7 maggio: Ore 11.00 – Cerimonia di apertura della sesta edizione della Junior Road to the 2023 Ryder Cup, match tra i 10 migliori giocatori Under 14 del Team Lazio e i 10 migliori giocatori Under 14 del Team Italia.

Cerimonia di Premiazione DS Automobiles 80° Open d’Italia: La cerimonia di premiazione si terrà sul green della buca 18 del Marco Simone Golf & Country Club. Come orario indicativo (salvo modifiche a seguito di interruzioni del gioco per maltempo o playoff di spareggio per decretare il vincitore), va considerata la fascia oraria 16:30 – 17:30.

Attività per il pubblico

Ospite d’eccezione, il trofeo della Ryder Cup – Il trofeo della Ryder Cup verrà esposto in bella mostra in una tenda dedicata al Villaggio Commerciale dell’Open d’Italia all’interno dell’area dedicata ai partner istituzionali e sarà a disposizione per foto e selfie dal 4 al 7 maggio.

Il Family Open organizzato dal Comitato Regionale del CONI Lazio – Dal 4 al 7 maggio, dalle ore 9.00 alle 19.00 i bambini, con il supporto di educatori qualificati del CONI Lazio e di tecnici federali, potranno svolgere discipline e attività ricreative, dinamiche e coinvolgenti come, tra le altre: pallacanestro, scherma, vela, tennis, tiro a segno, rugby, atletica, bocce. Per un Open coinvolgente ed entusiasmante, anche per i più piccoli che, grazie all’attrezzatura US KIDS e alle attività propedeutiche proposte, punta a far avvicinare sempre più bambini al mondo del golf.

Prove di golf gratuite con i maestri PGAI – Dal 4 al 7 maggio nella zona del Villaggio Commerciale i maestri della PGAI saranno a disposizione per far provare il golf a tutti coloro che vorranno vivere l’emozione del primo swing.

