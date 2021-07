Nella famosa serie “I segreti di Twin Peaks” era l’agente Dale Cooper: com’è oggi dopo 30 anni, non crederete ai vostri occhi

Era uno dei personaggi chiave della famosissima serie “I segreti di Twin Peaks”: com’è oggi l’attore che interpretava l’agente Dale Cooper.

Sono trascorsi ben 30 anni da quando su Canale 5 arrivò una serie destinata a restare impressa nella storia della tv: stiamo parlando de “I segreti di Twin Peaks”, vero e proprio fenomeno degli anni ’90. Ideata da David Lynch e Mark Frost, ha ispirato molte serie successive come “Lost”, “I Soprano”, “X Files” tra le altre.

Nell’immaginaria cittadina di Twin Peaks, nello Stato di Washington, al confine tra Stati Uniti e Canada veniva ritrovato il cadavere di Laura Palmer: ad indagare sul misterioso delitto sarà l’agente speciale dell’FBI Dale Cooper.

Caratteristica principale della serie, le atmosfere lugubri e inquietanti e in sottofondo l’inconfondibile colonna sonora composta da Angelo Badalamenti che tutti ricorderete di certo.

Kyle MacLachlan oggi, la pazzesca trasformazione dell’agente Dale Cooper di Twin Peaks

Oltre a Laura Palmer, interpretata dall’attrice Sheryl Lee, altro personaggio fondamentale dell’intricata trama era sicuramente l’agente Dale Cooper, a cui prestava il volto l’attore Kyle MacLachlan.

Il ruolo recitato nella serie cult di David Lynch ha rappresentato una vera svolta per lui, tanto che ancora oggi la sua immagine è legata indissolubilmente a “I segreti di Twin Peaks”. Grazie al personaggio di Dale Cooper, MacLachlan, oggi 62enne, vinse un Golden Globe. Inoltre ha preso parte anche al film “Fuoco cammina con me”, prequel della serie, e al sequel uscito nel 2017. La sua carriera è poi proseguita con altri film tra cui “I Flintstones” ed ha lavorato in altre serie tv come Sex and the City e How I met yout mother.

Ancora oggi molto seguito sui social, Kyle MacLachlan appare indubbiamente cambiato rispetto agli ’90, ma bisogna ammettere che resta inconfondibile, siete d’accordo?