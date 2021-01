nella-rsa-montebuono-milena,-guarita-da-covid-19,-festeggia-i-suoi-100-anni

Quotidiano d’informazione

Il compleanno "al tempo del covid-19" di una ospite centenaria della Residenza Assistenziale Sanitaria Montebuono

mercoledì 27 gennaio 2021 – 18:22 Un compleanno un po’ diverso dal solito, quello della Sig.ra Angelina Ceccarelli, conosciuta da tutti come Milena, in piena pandemia e presso la struttura nella quale è ospite. Milena che si era pure ammalata di Covid è riuscita a guarire, arrivando così al traguardo dei 100 anni. Le feste di compleanno rappresentano sempre un momento atteso e significativo, all’interno della Residenza Montebuono, per gli anziani che vi dimorano. Oltre alla normale preparazione del rinfresco, si cerca di creare un’atmosfera allegra e vivace, grazie al prezioso contributo di tutto il personale, con le decorazioni e i biglietti di auguri realizzati durante i laboratori di manualità, dagli stessi ospiti della struttura. Come è successo per la festa di Milena, alla presenza, rispettando le dovute distanze, del Sindaco di Montebuono, della dr.ssa Valentina Stellati direttrice della struttura, del dr. Alessio Anzuini, dirigente infermieristico, e del figlio Claudio De Santis, che a seguito del tampone di rito, è riuscito a raggiungere la mamma, il giorno del suo compleanno. «Festeggiare un’anziana signora di Montebuono che ha raggiunto questo traguardo – spiega il Sindaco Claudio Antonelli – è di doppia soddisfazione anche perché oggi la Residenza Montebuono è Covid free, grazie soprattutto al grande lavoro e ai sacrifici del personale e degli ospiti stessi, che non hanno potuto vedere i loro cari per lungo tempo». «Il compleanno di Milena è per noi un piccolo nuovo inizio che porta con sè una ventata di gioia dopo settimane di grandi sacrifici – afferma la direttrice Valentina Stellati – sono sempre stati momenti come questi ad alimentare l’entusiasmo di tutti noi, e ricordarci il perchè facciamo questo lavoro e come vogliamo farlo, ossia mettendo le persone davanti a tutto. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti gli operatori per l’impegno e la dedizione profusa nel proprio lavoro – conclude la dott.ssa Stellati – e anche i familiari delle persone ospiti che ci hanno supportato e fatto arrivare tutto il loro sostegno in questo delicato momento storico che stiamo vivendo». La sig.ra Milena, che possiamo dirlo, è scampata a tutte le epidemie del secolo scorso e di quello attuale, oltre che alla Guerra, passa la sua infanzia a prendersi cura dei suoi fratelli più piccoli. Al rientro del suo futuro marito dal fronte, si sposa e dà alla luce tre figli, Vetulia, Enza e Claudio, occupandosi poi anche dei bambini della scuola materna, gestita dalle suore, nel suo paese d’origine, Ponzano Romano. A tal proposito anche il Sindaco di Ponzano Romano, Sergio Pimpinelli, non potendo partecipare ai festeggiamenti, a causa dell’emergenza sanitaria, ha voluto farle recapitare una targa con i più sinceri auguri a nome anche di tutta la Comunità di Ponzano. «Vorrei ringraziare tutto il personale medico del Centro Covid del Cirene – sottolinea il sig. Claudio De Santis, figlio di Milena – dove è stata ricoverata la mamma, in condizioni molto critiche, e che si è occupato di lei in quella fase così difficile. Pensavamo non arrivasse a Natale, invece oggi grazie anche all’amore e alle cure dello staff della Rsa Montebuono, dove risiede da tempo, gode di ottima salute ed è più presente che mai». Il giorno del suo compleanno la sig.ra Milena ha trascorso la giornata insieme ai dipendenti e agli altri ospiti della struttura, che l’hanno affettuosamente festeggiata, e lei ha raccontato le sue storielle e le sue filastrocche preferite come “Il letto è una rosa, chi non dorme non riposa”. La Residenza Montebuono è stata rimodulata e riorganizzata, con successo, per arginare il contagio che attualmente è rientrato, essendo ora una struttura completamente Covid free. E’ stato per questo ripristinato, da poco, il “Tunnel degli abbracci” per consentire ai parenti di far visita ai propri cari. Un abbraccio, un gesto semplice eppure tanto difficile da compiere in tempi di distanziamento sociale. Il “Tunnel degli Abbracci”, è una struttura ideata appositamente per permettere agli ospiti della Residenza Montebuono, costretti all’isolamento come misura di protezione contro la diffusione del Covid-19 e ad un lungo distacco dai propri cari, di rivedere e poter abbracciare i parenti in piena sicurezza.