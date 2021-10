nella-serie-marvel-echo-potrebbero-tornare-i-protagonisti-di-daredevil

Ormai è un leitmotiv di tutti i progetti Marvel recenti. Com’è noto, dal 2015 al 2019 l’allora Marvel Television aveva realizzato con Netflix diverse serie tv legate ai cosiddetti eroi di strada dei fumetti della Casa delle meraviglie, da Daredevil a Jessica Jones, passando per Luke Cage, Iron Fist e il crossover The Defenders. I risultati altalenanti soprattutto di queste ultime e il lancio di Disney+ hanno portato ad abbandonare quel micro-universo di storie ma ora non c’è nuovo progetto Marvel in arrivo su cui non si ipotizzi il ritorno di quei personaggi in ogni caso amati dal pubblico. Di recente si è parlato di un’apparizione del Matt Murdoch di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home (presto smentita) o di una comparsata della Jessica Jones di Krysten Ritter nel prossimo She-Hulk, ma le conferme ufficiali latitano. Sembrano avere più corpo, però, i rumor che riguardano un’altra serie ancora che andrà ad arricchire il parterre Marvel in streaming, ovvero Echo.

Il personaggio di Maya Lopez, conosciuta anche come Echo, ovvero un’antieroina sorda di origini nativo-americane e con grandissime abilità nel combattimento, sarà introdotta in Hawkeye, la serie Marvel in arrivo su Disney+ il prossimo 24 novembre. Interpretata da Alaqua Cox, la giovane donna pare destinata ad avere anche uno spin-off tutto suo, attualmente in fase di sviluppo. Secondo alcune fonti riportate da ComicBook Movie, pur essendo la protagonista assoluta di questa nuova produzione, Maya Lopez potrebbe essere accompagnata da molti personaggi già visti in Daredevil. “Vedremo tutti i personaggi tornare con un grande ruolo“, dice qualcuno anche se si parla di un’ipotesi di soft reboot, ovvero medesimi personaggi interpretati dagli stessi attori ma con un background e relazioni fra di loro leggermente diversi.

Finora Disney e Marvel si sono sempre dimostrate abbastanza restie a riutilizzare i personaggi già visti nei titoli dell’epoca Netflix, prima per una complessa questione di diritti (ora risolta) e poi per non confondere le acque. Il personaggio di Echo, però, che già nei fumetti frequenta ampiamente l’universo di Daredevil & co., sarebbe l’occasione perfetta per riallacciare tutte le fila. Queste indiscrezioni, poi, riaccendono le speranze dei fan relative a un altro rumor degli ultimi mesi: che in Hawkeye, e quindi poi presumibilmente anche in Echo, possa tornare il Kingpin interpretato magistralmente, appunto nelle serie Marvel-Netflix, da Vincent D’Onofrio. Si tratterebbe del ritorno di uno dei villain più riusciti di questi adattamenti televisivi e ingiustamente sacrificato in tutti questi anni.

The post Nella serie Marvel Echo potrebbero tornare i protagonisti di Daredevil appeared first on Wired.