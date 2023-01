nem-urubu,-nem-andorinha:-descubra-detalhes-da-ave-conhecida-popularmente-por-urubuzinho-e-andorinha-preta

Espécie pequena se destaca pela habilidade no voo; no período reprodutivo faz ninho em galerias escavadas no próprio solo, hábito incomum entre as aves. A ave é popularmente conhecida por andorinha-preta, andorinha-cavadeira e andorinha-do-mato.

Ney Matsumura/Arquivo Pessoal

Urubuzinho… o nome popular no diminutivo já indica uma característica da espécie Chelidoptera tenebrosa: pequena, a ave mede entre 14 e 16 centímetros de comprimento e não ultrapassa os 41 gramas.

A plumagem é discreta, mas não deixa de encantar os admiradores de natureza, já que o abdome amarelo em tons de ferrugem se destaca entre as penas pretas de todo o resto do corpo.

“É importante reforçar que a ave não é da família dos urubus. A inspiração para o nome popular urubuzinho provavelmente veio da coloração predominantemente preta da espécie, que lembra a dos urubus”, explica o ornitólogo Luciano Lima.

O abdome amarelo em tons de ferrugem se destaca entre as penas pretas de todo o resto do corpo

Vaninha Belmonte/Arquivo Pessoal

Comum em bordas de mata, capoeiras abertas, margens de rios e rodovias localizadas em áreas florestadas, o urubuzinho ocorre por quase todo o Brasil: a subespécie tenebrosa pode ser encontrada da Amazônia até São Paulo, e a brasiliensis na Bahia e no Espírito Santo.

A observadora de aves Vania Belmonte teve a chance de registrar a espécie em detalhes no Parque Ecoturístico da Areia Branca, em Três Fronteiras (SP). Entre os flagrantes o destaque é para o clique da ave alimentando um jovem.

A observadora de aves Vaninha Belmonte teve a chance de registrar a espécie em detalhes

Vaninha Belmonte/Arquivo Pessoal

Habilidosa no ar, voa longas distâncias por cima das florestas. O voo é potente o suficiente para atacar andorinhas e gaviões, além de certeiro na captura dos insetos – principal alimento do urubuzinho.

A ave é popularmente conhecida também por andorinha-preta, andorinha-cavadeira e andorinha-do-mato. A referência vem da aparência entre as espécies, no entanto, o urubuzinho não é da mesma família das andorinhas.

A ave constrói o ninho em solo arenoso ou barranco, escavando uma galeria de aproximadamente 1 metro de profundidade

Gustavo Magnago/Arquivo Pessoal

A família Bucconidae é caracterizada por ter aves de bicos coloridos, famosas pelas vocalizações sonoras e harmoniosas. Todas as espécies abrem túneis em barrancos, no solo ou em cupinzeiros para reproduzir. Junto ao urubuzinho estão aves como os chora-chuva, freirinhas, barbudos-rajados, maucurus, joão-bobo e rapazinhos (carijó, dos velhos, do chaco, de colar e estriado).

No período reprodutivo o urubuzinho escava galerias de até um metro de profundidade, forradas por capim e folhas secas, onde abriga de um a dois ovos brancos e brilhantes que são incubados por 15 dias. “Essa é uma característica muito incomum entre as aves”, completa Lima.

Mata