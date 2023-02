A produtora contribui com a região gerando renda e levando oportunidades. Nena dos Santos produz cacau no Pará

Produtora de cacau na Ilha do Combu (PA), Nena dos Santos costuma dizer que a floresta protege o cacau e vice-versa. E, graças a essa proteção, a comunidade conta com renda e emprego.

Nena transforma o cacau em chocolate, aumentando a renda e levando cada vez mais oportunidades para sua região.

Confira mais vídeos:

De onde vem o que eu como: Ovos

De onde vem a grama

Gente do Campo: Vanessa Alcoléa

De onde vem o que eu como: melancia

pappa2200