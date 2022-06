neonata-trovata-morta-a-sassari-per-inedia,-la-mamma-era-stata-picchiata-e-non-le-dava-da-mangiare

La neonata trovata morta in casa a Burgos, nel sassarese, potrebbe non essere morta di stenti giorni dopo essere stata partorita, come suggerivano le prime ipotesi formulate al momento della scoperta. La nuova pista degli inquirenti, come si legge sull’Unione Sarda, è che la madre della piccola, una ragazza di 23 anni, possa essere stata picchiata e per questo abbia chiamato il 118, che una volta arrivato sul posto ha rinvenuto il corpicino.

La piccola potrebbe essere nata morta, o deceduta al momento del parto – che secondo una prima ricostruzione sarebbe avvenuto sabato nella stessa casa – o poco dopo. Sembra perdere consistenza l’ipotesi di una morte per inedia, ma sarà l’autopsia disposta dal procuratore di Nuoro Giorgio Bocciarelli a fare chiarezza sulla vicenda. Sulla morte della neonata è stata aperta un’inchiesta.

Neonata muore in casa cinque giorni dopo il parto, la prima ipotesi: non è stata nutrita

Tra le poche informazioni che filtrano c’è che la madre sarebbe una donna di appena 23 anni e che avrebbe partorito in casa. Una neonata di cinque giorni è morta in casa a Burgos, paese in provincia di Sassari, dove era stata partorita. Sulla vicenda avvenuta in Sardegna c’è molto riserbo, ma l’ipotesi che si sta facendo avanti in questo momento è che sarebbe morta di inedia: dopo il parto non sarebbe stata nutrita in modo adeguato.

Non si sa ancora a quando risalga con precisione la morte della bimba e chi abbia assistito la madre al momento del parto. I carabinieri stanno ascoltando familiari e conoscenti per fare chiarezza su tutti gli aspetti della vicenda.

