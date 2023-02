Nepi – Uomo travolto e ucciso sulla Cassia

NEPI – Tragedia sulla Cassia, dove nella serata di domenica 19 febbraio un uomo è stato travolto e ucciso da un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 all’altezza di Settevene, frazione di Nepi. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo stava camminando a piedi lungo la strada quando è stato investito da una macchina in transito. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare e l’uomo è morto.

Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Monterosi, non solo per i rilievi finalizzati alla ricostruzione dell’accaduto e per gestire la viabilità che in direzione di Nepi ha subito forti rallentamenti, ma anche per risalire all’identità della vittima. Quest’ultima, infatti, sarebbe stata trovata senza documenti addosso.

Mata