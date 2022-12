“Nero come un canarino” per festeggiare un capodanno speciale al Teatro di Roma Roma, 31 Dicembre 2022

per festeggiare un capodanno speciale al Teatro di Roma Roma, 31 Dicembre 2022 Speciale capodanno al Teatro Italia di Roma!

Suspense e tante risate nel più straordinario giallo comico di sempre. Il modo migliore per iniziare insieme il nuovo anno! Pino Ammendola e Maria Letizia Gorga vi aspettano con “Nero come un canarino” di Aldo Nicolaj; con Maria Cristina Gionta, Luca Negroni e Giuseppe Renzo. Regia Silvio Giordani. A mezzanotte brindisi e panettone!

Acquista online il tuo biglietto a questo link: NERO COME UN CANARINO (bigliettoveloce.it) oppure chiama il botteghino del Teatro Italia al numero 06 4423 9286, o invia una email a teatroitalia@teatroitalia.info

Inizio spettacolo ore 22:30

E’ una splendida occasione per iniziare l’anno con ironia e entusiasmo.

Il futuro immaginato dalla fantasia di Aldo Nicolaj è un futuro strano, strampalato. Tuttavia ci sembra credibile, possibile. Quasi un universo parallelo. Un mondo che ha capovolto la scala dei valori e ridotto l’amore ad una combinazione di molecole e l’ambiente ad una grigia pianura di veleni. Inquinamento ambientale e morale che annerisce persino i canarini. Delitti e ciminiere. Manichini più che persone. Eppure lo spettacolo promette divertimento e suspense. Un tocco di rosso-rosa squarcia il grigio dello smog. Gilda, l’ultima romantica rimasta in questa Metropolis futuribile dove non c’è più un albero né un filo d’erba, è sospettata di aver avvelenato tre mariti. La donna coltiva ancora fiori colorati e profumati ed alleva canarini veri in un mondo dove ormai tutto è di plastica perché la plastica non sporca e non dà fastidio. Il commissario Pietro Bon, incaricato delle indagini, nuovo arrivato in paese, si lascia lentamente ed inesorabilmente affascinare dalla donna. Tra antenne e fabbriche inquinanti, con ironia e moderato pessimismo l’inchiesta va avanti tra incontri galanti e autopsie. Alla fine, il solerte investigatore troverà l’amore o si candiderà invece ad essere la prossima vittima della fascinosa Gilda?

