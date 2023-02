Nëse keni këto tipare, ju jeni një person me integritet

Përulësia

Individët me integritet kurrë nuk e kuptojnë vërtetë vlerën brenda vetes. Ata janë të përulur dhe gjithmonë jetojnë sipas standardeve që i vendosin vetes. Ata nuk mburren dhe nuk nxjerrin në pah atë që kanë, sepse gjithmonë përpiqen të bëhen më të mirë.

Mirësia

Mirësia është një tipar i përbashkët mes atyre që kanë integritet. Ata gjejnë gëzim në pasurimin e jetës së atyre që i rrethojnë, edhe nëse kjo do të thotë të sakrifikojnë lumturinë në jetën e tyre për një kohë të caktuar.

Origjinaliteti

Nuk ka identifikues më të mirë për integritetin sesa autenticiteti. Njerëzit autentikë ju tregojnë veten e tyre të vërtetë; ata nuk jetojnë nën një seri gënjeshtrash apo ndonjë maske. Ata i përmbahen asaj në të cilën besojnë, pavarësisht gjith marrë parasysh çfarë.

Ndershmëria

Nuk mund të kesh integritet pa ndershmëri. Njerëzit me integritet nuk besojnë se kanë nevojë të gënjejnë, sepse krenohen me të vërtetat që i rrethojnë. Ata e dinë jetën që duan të bëjnë dhe kjo jetë përfshin një jetë të mbushur me ndershmëri dhe vërtetësi, jo mashtrime.

Besueshmëria

Një shenjë e zakonshme e integritetit është besueshmëria. Ju gjithmonë mund të mbështeteni tek këta njerëz për të pasur një fjalë të fortë si guri.

Integriteti i pengon njerëzit të zhgënjejnë të tjerët, të tradhtojnë dhe të mashtrojnë, sepse ata respektojnë njerëzit që i rrethojnë.

Ata japin merita

Kur takoni dikë me integritet të vërtetë, mund të jeni të sigurt se ai kurrë nuk do të përpiqet të vjedhë meritat tuaja, ose të marrë atë që keni bërë dhe ta quajë të vetën.

Ata e kuptojnë vlerën e punës së palodhur dhe të përkushtimit dhe e dinë rëndësinë e dhënies së meritës aty ku i takon.

Ata e vlerësojnë kohën tuaj

Shumë njerëz nuk shohin asnjë problem me vonesën, pavarësisht nëse bëhet fjalë për takime apo projekte. Por të qenit vonë është një formë mungese respekti dhe vetëm ata me integritet të vërtetë mund ta shohin këtë.

Në vend të kësaj, ata u përmbahen afateve, orareve dhe organizimeve, sepse nuk do të guxonin kurrë të humbnin kohën e askujt.

Ata nuk debatojnë në mënyrë të vrazhdë

Vrazhdësia po bëhet një pjesë fatkeqe e shoqërisë, veçanërisht në botën online. Ne i bërtasim njëri-tjetrit dhe i vëmë secilit emra të ndryshëm dhe lejojmë reagimet emocionale irracionale të përcaktojnë mënyrën se si ndërveprojmë me botën.

Por njerëzit me integritet të vërtetë i shmangin këto situata. Ata dinë të mos pajtohen në mënyrë civile; ata madje e dinë se kur është më mirë të largohen.

Ata japin shanse të dyta

Shpesh, ne shohim dikë që bën një gabim dhe impulsi ynë i parë është t’i fajësojmë, të zemërohemi me ta dhe t’i ulërasim.

Por individët me nivele të larta integriteti i rezistojnë këtij impulsi. Në vend të kësaj, ata e dinë se sa e vlefshme është t’u japësh të tjerëve përfitimin e dyshimit.

Mos supozoni më të keqen nga çdokush; nëse dyshoni se dikush gënjen ose tradhton, por ai pretendon të kundërtën, atëherë gjeni në zemrën tuaj forcën që t’i jepni atij mundësinë e dytë.

Ata janë emocionalisht intuitivë

Shumica e njerëzve jetojnë sikur të jenë i vetmi person i rëndësishëm në botë, duke mos u kujdesur për mirëqenien e të tjerëve, fizike apo emocionale.

Por kur keni integritet të vërtetë, ju jeni më të përshtatur me botën dhe ata përreth jush. Ju nuk jetoni në flluskën tuaj të vogël, por lejoni veten të jeni pjesë e të gjithë të tjerëve.

Kur vëreni se dikush po përjeton diçka shqetësuese, ju bëni çmos për t’i ndihmuar ata me situatën e tyre në mënyrë aktive. Ky është integriteti i vërtetë.

Kërkojnë falje

Mund të mos e pranoni, por ndoshta vuani nga pamundësia për të kërkuar falje.

Për disa prej nesh, është një çështje krenarie pa kuptim që ka përparësi ndaj racionalitetit: edhe pse e dimë se do të ishte më mirë të kërkojmë falje, ne kurrë nuk e lejojmë veten t’i thotë ato dy fjalë të thjeshta – “Më fal” – thjesht sepse nuk duam të “humbim”.

Por integriteti i vërtetë mund të kalojë kotësinë e humbjes dhe fitores dhe në vend të kësaj preferon të krijojë paqe në vend të tensionit. Nëse kjo kërkon të jesh njeriu më i madh dhe të kërkosh falje së pari, atëherë le të jetë kështu.

Përgjegjshmëria

Për një person me integritet të vërtetë, asgjë nuk është më e rëndësishme se fjala dhe lidhja e tyre.

Ata me integritet të vërtetë përdorin llogaridhënien si elementin përcaktues nëse mund t’i besojnë një personi tjetër, apo edhe t’i besojnë vetes.

Të vërtetë

Asgjë në lidhje me një individ me integritet nuk është e pandershme, e pavërtetë ose një gënjeshtër e bardhë. Ata besojnë se të qenit i vërtetë është mënyra më e mirë për të bashkëvepruar me të tjerët dhe botën përreth tyre. Ata do të gjakosen për vlerat e tyre dhe të vërtetat që i përcaktojnë.

Ata kërkojnë falje kur kanë shkuar shumë larg

Këtë do ta shihni më shpesh tek prindërit që po përpiqen të gjejnë ekuilibrin midis inkurajimit të fëmijëve të tyre dhe shtytjes së tyre për të bërë më shumë.

Shpesh, prindërit kalojnë një vijë që i lë fëmijët të ndihen sikur nuk janë mjaftueshëm të mirë. Kur e kap veten duke e kaluar cakun, ose duke bërtitur për diçka që nuk kërkonte atë lloj përgjigjeje, një person me integritet do të kërkojë falje dhe do të pranojë përgjegjësinë për veprimet e tyre.

Kjo jo vetëm që u mëson fëmijëve për cenueshmërinë emocionale, por u tregon atyre se është në rregull të thuash se të vjen keq, edhe nëse kjo ju bën të dukeni më pak të fuqishëm.

Të gjitha këto janë të rëndësishme për t’u mësuar nga të gjithë dhe kur hasni dikë që ka shumë integritet, mund të prisni që ai të shfaqë këto sjellje vetëmohuese.

Ata sigurojnë që ekipi të marrë meritat

Këtë do ta shihni më shpesh në punë: nëse shefi juaj është një person ose integritet, ai ose ajo do të sigurojë që ju dhe pjesa tjetër e ekipit tuaj të merrni meritat tuaja.

Nëse kolegu ose kolegia juaj ka një integritet të madh, do t’i gjeni duke dhënë merita aty ku duhet dhe duke u siguruar që të tjerët të dinë se çfarë roli keni pasur ju ose punonjës të tjerë në suksesin e një projekti.

Kur dikush ka integritet, ai nuk ka nevojë të vjedhë vëmendjen ose të tjerët. Është kaq e lehtë të lejosh vlerësimet të vijnë kur je kreu i ekipit, por të sigurosh që ata që meritojnë njohjen ta marrin atë, është një shenjë e vërtetë integriteti.

