“nessun-incontro-con-draghi-e-gentiloni”.-il-quirinale-smentisce,-con-divertimento

I giornalisti quirinalisti non ricordano una smentita così netta e circostanziata da parte del presidente Mattarella. Per dire che non c’è stato nessun incontro del Capo dello Stato né con l’ex presidente del Consiglio Draghi né con il commissario europeo Gentiloni prima di vedere Giorgia Meloni il 1° aprile.

Il Quirinale scrive “con divertito stupore” e auspica che i media faccio riferimento “a quanto il Quirinale comunica”.

Ecco il testo della smentita, tramite comunicato stampa della presenza della Repubblica: “Al Quirinale si registra un divertito stupore per una ricostruzione decisamente fantasiosa fatta da diversi quotidiani sugli incontri del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nei giorni scorsi. Non è vero che il Presidente abbia parlato con Mario Draghi di Pnrr, né ventiquattrore prima della colazione con il presidente del Consiglio né tantomeno in giorni realmente precedenti. Né che vi sia stato, nello stesso arco di tempo, un analogo incontro con il commissario Ue Gentiloni”. Conclusione: “Sarebbe fortemente auspicabile che, sulle iniziative del Presidente della Repubblica e sul loro significato, si facesse riferimento a quanto il Quirinale, con piena trasparenza, comunica”.

“Qualche giorno prima”

I retroscena sugli incontri di Mattarella con Draghi e Gentiloni sono apparsi lunedì 4 aprile, con dettagli molto simili, su la Repubblica, La Stampa e Il Giornale.

Ilario Lombardo della Stampa ha però replicato: “Dopo le precisazioni del Quirinale confermiamo quanto scritto, anche alla luce delle verifiche effettuate con fonti della Presidenza della Repubblica nella giornata di ieri. L’incontro tra il Capo dello Stato Sergio Mattarella e l’ex presidente del Consiglio Mario Draghi c’è stato. Dalle interlocuzioni avvenute questa mattina si evince soltanto che il colloquio è avvenuto qualche giorno prima, ed è stato comunque precedente alla colazione tra Mattarella e la premier Giorgia Meloni”. In realtà la Presidenza ha smentito che si fosse parlato di Pnrr e ha smentito anche l’incontro con Gentiloni.

(nella foto, il presidente Mattarella e Giovanni Grasso, consigliere per la Comunicazione del Quirinale)

pappa2200