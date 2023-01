Neta de Gilberto Gil publica clique do avô vestindo camisa do Grêmio em Salvador; veja foto

Torcedor do Bahia, o cantor já disse em algumas oportunidades que tem afeição pelo tricolor gaúcho. Ele se apresenta em Porto Alegre nos dias 3 e 4 de março. Gilberto Gil veste camisa do Grêmio em clique da neta Flor Gil

Flor Gil publicou no sábado (28) uma série de registros com familiares em Salvador, na Bahia. Um deles, em especial, chamou a atenção dos seguidores da jovem: a imagem que abre o carrossel com sete fotos é um clique do avô, Gilberto Gil, vestindo uma camisa do Grêmio. Torcedor do Bahia, o cantor já disse em algumas oportunidades que tem afeição pelo clube de Porto Alegre.

Uma seguidora perguntou: “quem presenteou nosso mestre Gil com esta camiseta? Querido, seja feliz. Beijo do Rio Grande do Sul”. Outra não conteve a empolgação: “meu Deus, para tudo! Gil com o manto sagrado tricolor, que honra!”. “Salve, Gil!”, comentou o perfil oficial do Grêmio na publicação da filha de Bela Gil.

Em entrevistas anteriores, Gilberto Gil afirmou que criou identificação com tricolor gaúcho quando foi assistir ao Gre-Nal que decidiu o Campeonato Gaúcho de 1977, no Estádio Olímpico. “O Internacional se sagraria heptacampeão, qualquer coisa desse tipo, e o Grêmio acabou vencendo com um gol de um negro baiano, André”, conta.

”Os repórteres me descobriram ali na torcida e vieram me perguntar. Eu já tinha tomado muito vinho, já tava bem ébrio no sentido eufórico e alguém me perguntou: ‘por que é que você é Grêmio?’. Era já final do dia, o jogo já tinha terminado, tava começando a cair a noite. Céu azul, a lua aparecendo. Por que é que eu sou Grêmio? Sou Grêmio porque a lua é branca, o céu é azul e eu sou preto”, relembrou Gilberto Gil em um documentário.

Gilberto Gil tem encontro marcado com os fãs gaúchos. Nos dias 3 e 4 de março, ele se apresenta no Auditório Araújo Vianna, na capital.

Torcedor do Bahia, Gilberto Gil afirma que simpatiza com o Grêmio

