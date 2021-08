Nessuno potrà tirarsi indietro, Netflix ha già deciso: ecco il nuovo protocollo per attori ed operatori, è la prima piattaforma di streaming ad aver imposto queste regole. Il Coronavirus continua a non dare tregua ai cittadini di tutto il mondo. Nonostante la scoperta del vaccino, il virus continua ad essere una minaccia e per questo […]

L’articolo Netflix, le regole per attori e operatori: nessuno può tirarsi indietro è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.