‘Neto de aluguel’: conheça profissional que auxilia idosos no dia a dia em Ribeirão Preto, SP

Fernando Oliveira é formado em educação física, mas viu chance de aumentar renda como acompanhante durante pandemia. ‘Ideia é ser uma extensão da família’, conta. Fernando Oliveira auxilia a professora Walkiria Dara Haem em Ribeirão Preto, SP

Alexandre Sá/EPTV

Há três anos a rotina do educador físico Fernando Oliveira, de 35 anos, se resume em três tarefas: levar, buscar e acompanhar idosos durante as tarefas do dia a dia em Ribeirão Preto (SP).

O ex-personal trainer enxergou na profissão de acompanhante uma forma de aumentar o faturamento durante a pandemia.

Hoje, ele conta com uma cartela de clientes, entre fixos e eventuais, e diz não ter mais tempo para desempenhar o antigo trabalho. (veja abaixo)

“A gente faz o leva e traz do idoso, levando às terapias, ao mercado, à hidroginástica. A ideia da empresa é ser uma extensão da família. Deixar eles mais tranquilos e ajudar no que for preciso”, explica o profissional.

Fernando Oliveira é educador físico, e hoje atua como acompanhante em Ribeirão Preto, SP

Alexandre Sá/EPTV

Fernando mora em Ribeirão Preto com a família desde 2019. Antes, vivia em Santa Catarina (SC), mas já havia morado na cidade paulista.

Ele conta que teve a ideia de se tornar um “neto de aluguel” durante uma conversa com o irmão, em 2020. Segundo Fernando, a intenção foi se aventurar em um mercado até então desconhecido.

“O serviço para idoso é muito precário. O dia a dia nosso é correria, e mãe e o pai sempre têm uma consulta ou um mercado. Então a gente veio para tentar suprir essa necessidade. É um ‘neto de aluguel'”, diz.

Atualmente, a empresa possui 45 clientes, aponta o profissional.

Ampliação

Além de Fernando, hoje a empresa também conta com um funcionário. Ambos se revezam na tarefa de buscar e levar os clientes em um carro. O serviço custa R$ 25, enquanto o acompanhamento pode chegar a R$ 80.

Para a professora Walkiria Dara Haem, que sofre de dificuldades para se locomover, a novidade foi bem-vinda.

“É um serviço diferenciado. A gente tem ajuda para sair do carro, e tudo isso importa para mim. Antes, tinha que pedir táxi e ficar esperando um tempo. Agora não tem atraso”, conclui a professora.

Fernando Oliveira, de Ribeirão Preto, SP, trocou de profissão na pandemia e aumentou rendimentos

Alexandre Sá/EPTV

