NEW OUTLET OFF LINE SRL ROMA: Azienda leader nel commercio, sia all’ingrosso che al dettaglio anche con la tecnica della vendita porta a porta

OFF LINE SRL Azienda leader nel commercio, sia all’ingrosso che al dettaglio, anche con la tecnica della vendita porta a porta per il commercio di grandi firme biancheria per la casa, anche con l’ausilio di qualsiasi strumento di supporto pubblicitario esistente (televisione, giornali, affissioni, gadgets, internet). Tra i vari prodotti di NEW OUTLET OFF LINE SRL ROMA si può trovare (piumini, trapunte, compose letto, completi in lana merinos, set da bagno,) • Stuoie composit e biomagnetiche • Materassi in lattice • Memory • Schiumati • Ortopedici a molle indipendenti • Reti ortopediche, vogliamo ricordare che Un tempo, quando i materassi erano imbottiti di fibre naturali, essa aveva soprattutto la funzione di non far inarcare troppo il letto ad evitare errate posture durante il sonno. Oggi con i materassi a molle e con quelli di lattice di gomma questa funzione è venuta meno o comunque poco importante data l’elasticità di questo tipo di materassi.

Coprirete e coprimaterassi • Batteria di pentole dietetiche MC • Griglie, coperchi, ricambi, campane, mestoli, ricettario • Servizi da tavola (bicchieri, cristalleria, posateria, piatti, porcellane di pregio) • Erogatori d’acqua • Robot mini chef • Macchina da cucire • Palestra multifunzione • Poltrone relax • Asse termo aspirante • ferro da stiro con caldaia • Sistemi stiranti professionali

OFF LINE SRL ROMA propone ferri da stiro a caldaia, tavole aspiranti, soffianti e vaporizzanti studiate nel dettaglio per offrire una soluzione ergonomica avanzata e garantire alte prestazioni e risultati impeccabili. La fornitura è dedicata a stirerie, lavanderie e aziende di confezioni. L’elevata capacità delle caldaie impiegate per la realizzazione di sistemi stiranti ad uso professionale consente una maggiore velocità di stiratura e una qualità eccellente per ogni capo trattato. Inoltre i sistemi di controllo fanno sì che la pressione all’interno dell’apparecchio non superi i limiti di sicurezza; la resistenza ad immersione invece è in grado di scaldare con rapidità l’acqua, eliminando lunghe attese, grazie ad una minima dispersione del calore. Tutti i ferri a marchio OFF LINE SRL sono dotati di termostato di sicurezza per evitare il surriscaldamento in caso di rottura del termostato di lavoro; in più possono essere utilizzati su ogni tipo di tessuto ad un’unica temperatura. Non esitate: richiedete maggiori informazioni; si effettuano preventivi personalizzati in base alle esigenze di stiratura di ogni specifica attività. Macchina multifunzione generatore di vapore aspira liquidi/solidi/profumatore d’aria • Igienizzatoti • Sanificatori OFF LINE SRL ROMA “Il perossido di idrogeno passato sulle superfici non è sufficiente se utilizzato da solo. Per sanificare l’aria, la migliore soluzione è quella di utilizzare i generatori di ozono. Poi, per mantenere l’aria disinfettata, il consiglio è quello di dotarsi di sanificatori d’aria ad UV-C, per l’ uso in presenza di persone”. L’azienda aggiunge: “Sconsigliamo la nebulizzazione di perossido perchè, oltre ad essere inquinante e potenzialmente irritante, non raggiunge tutti gli angoli più remoti dell’ambiente, a differenza del generatore di ozono, che arriva in tutti i punti, anche i più difficili da raggiungere”. Magnetoterapia • Divani su misura NEW OUTLET OFF LINE SRL