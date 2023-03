neymar,-david-beckham,-ator-de-hollywood-e-cantora-perdida-no-interior:-as-celebridades-nos-10-anos-de-g1-roraima

Relembre as passagens de famosos que deram o que falar entre os roraimenses nos 10 anos do portal g1 Roraima. O g1 Roraima completa 10 anos de criação na próxima terça-feira (22), durante o período, algumas celebridades famosas a nível nacional e internacional passaram pelo estado. Entre astros do futebol, ator de hollywood, show “surpresa” e cantora perdida no interior, relembre os episódios icônicos.

De Neymar e David Beckham à DJ Sabrina Boing Boing, confira abaixo as principais matérias protagonizadas por famosos que visitaram as terras Macuxis:

Avião do Neymar

Perfis de fãs de Neymar publicaram fotos do jogador ao lado de funcionários do aeroporto de Boa Vista

Ian Freitas/g1 RR e Redes sociais/Reprodução

Em junho do ano passado, um avião que levava o craque Neymar, a namorada dele, Bruna Biancardi, a irmã Rafaella e alguns amigos, precisou realizar um pouso forçado no Aeroporto Internacional de Boa Vista. O pouso ocorreu por conta de um problema no para-brisa, apurou o ge.globo. Os passageiros ficaram hospedados em um hotel, no centro da cidade. Nas redes sociais, a tag “avião do Neymar” ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

David Beckham em Rorainópolis

David Beckham em Roraima, em 2014

ge.globo

Em março de 2014, quando o portal ge completou um ano de vida, um dos maiores astros da história do futebol foi até o interior de Roraima para a gravação de um documentário sobre a Amazônia. O craque inglês se hospedou em uma pousada no município de Rorainópolis, região sul do estado e, segundo relatos, também visitou Caracaraí. Meses depois, o documentário “David Beckham Into the Unknown” da emissora britânica BBC One, mostrou Beckham em contato com indígenas ianomâmi.

Ator da franquia “Busca Implacável” visita refugiados

Liam Neeson dança com crianças venezuelanas em visita a Roraima

Arquivo pessoal

Em janeiro de 2020, antes da pandemia de Covid-19, o ator irlandês Liam Neeson, que ficou mundialmente famoso após protagonizar as franquias de sucesso “Busca Implacável”, “Star Wars” e “Fúria de Titãs” em Hollywood, visitou abrigos para refugiados venezuelanos em Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela. O ator indicado ao Oscar, visitou Roraima oficialmente como embaixador da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

‘Show surpresa’ gratuito de Marília Mendonça

Marília Mendonça durante passagem por Roraima na turnê “Todos os Cantos” em 2019

Reprodução/Instagram/mariliamendoncacantora

Em abril de 2019, a cantora Marília Mendonça, que faleceu em 2021, vítima de um acidente aéreo, surpreendeu fãs ao panfletar e cumprimentar admiradores no centro comercial Caxambú, no centro de Boa Vista. A cantora, que estava no auge da carreira, divulgou a letra de uma música inédita e anunciou uma apresentação gratuita na Praça Fábio Paracat, para uma gravação da turnê “Todos os Cantos”.

Roberta Miranda perdida no interior do estado

Roberta Miranda concedeu entrevista pouco antes de embarcar no Aeroporto Interncional de Boa Vista

Déborah Machado/Rede Amazônica Roraima

Em dezembro de 2017, Roberta Miranda registrou um B.O após o motorista que levava a cantora para uma apresentação no “Festa do Abacaxi”, se perder enquanto dirigia, no interior de Roraima. O tradicional festejo ocorreu no município do Cantá e a artista se pronunciou nas redes sociais, onde afirmou estar “muito abalada”.

Luiza Brunet visita abrigos

Luiza Brunet em foto com migrantes em um dos postos de atendimento da Operação Acolhida

Reprodução/Instagram/Luizabrunetoficial

Em junho de 2021, a modelo e ativista Luiza Brunet, visitou abrigos para refugiados e migrantes venezuelanos da Operação Acolhida em Boa Vista. Durante a passagem, ela também visitou abrigos localizados em Pacaraima, região Norte do estado.

Klebber Toledo visita abrigo indígena

Klebber Toledo visitou abrigo indígena

Reprodução/Instagram

Seguindo a mesma linha de Liam Neeson e Luiza Brunet, em julho de 2022, o ator global Klebber Toledo, conhecido por dar visibilidade às dificuldades enfrentadas por refugiados venezuelanos, visitou o abrigo indígena “Waraotuma a Tuaranoko”, da Operação Acolhida, localizado no bairro Treze de Setembro.

Sabrina Boing Boing registra B.O após réveillon

Após fazer Termo Circunstanciado no 5º Distrito Policial de Boa Vista, a Dj foi liberada

Hugo Searom/Arquivo Pessoal

Quem é “das antigas” vai lembrar dessa. Em 2014, a DJ Sabrina Boing Boing registrou um Boletim de Ocorrência contra o empresário Ricardo Matos, após a festa White River Celebration 2014, que ocorreu no bairro Caçari. Na época, Boing Boing alegou que o contratante a agrediu por conta do valor do cachê pela apresentação da artista.

Cantora Joelma grava comercial em shopping

Cantora Joelma em Boa Vista

Reprodução/Instagram/Joelmaareal

No início deste ano, a cantora paraense Joelma, ex-integrante da banda Calypso, visitou Boa Vista para gravar um comercial para uma loja, no shopping localizado no bairro Cauamé. A cantora, que declarou seu amor pela Região Norte ao g1, foi recebida por dezenas de fãs, que puderam tirar fotos e conhecê-la.

