Nick Jonas, Incidente Sul Set: è Stato Trasportato In Ospedale, Come Sta Ora

Nick Jonas nelle ultime ore, secondo quanto rivela TMZ, è stato trasportato in ospedale: era sul set quando è stato vittima di uno spiacevole incidente. Ecco come sta ora.

Incidente sul set per Nick Jonas: il giovane cantante era sul set quando si è infortunato. E’ stato portato in ospedale dall’ambulanza: ecco come sta oraUna spiacevole notizia arriva dal portale americano, Tmz. Secondo quanto si legge il celebre cantante Nick Jonas è stato ferito durante le riprese di un nuovo spettacolo. Parliamo del celebre cantante e attore che fa parte della band Jonas Brothers insieme ai fratelli Joe e Kevin. Nick ha pubblicato anche 4 album da solista ed ha ottenuto un grande successo con alcuni singoli. L’abbiamo visto inoltre nel film Camp Rock al fianco di Demi Lovato! A quanto pare il giovane Nick sta lavorando ad un nuovo progetto ma qualcosa, durante le riprese, è andato storto. E’ stato trasportato in ospedale con l’ambulanza lo scorso sabato 15 maggio: ecco come sta ora. La notizia arriva dall’America, dal portale TMZ.

Il sito americano TMZ nelle ultime ore ha reso nota a tutti una spiacevole notizia. Nick Jonas, celebre cantante ed attore, è stato vittima di un incidente sul set. Non si conosce la natura di quanto accaduto o della ferita ma il giovane, si legge, era grave. E’ stato portato in ambulanza in un ospedale vicino, scrive TMZ. Per fortuna, domenica sera è tornato a casa: il Jonas amato da tutte le ragazzine apparirà lunedì sera nel programma The Voice.

Ma a cosa sta lavorando Nick? Di che set si parla? "C'è qualcosa di super segreto in queste riprese: le nostre fonti non ci hanno nemmeno detto il nome del progetto a cui Nick stava lavorando. Non è chiaro il motivo per cui sono tutti così riservati" spiega TMZ.