Nick Jonas Trasportato D’urgenza In Ospedale: Infortunio Sul Set

News Il noto cantante dei Jonas Brothers, sposato con Priyanka Chopra, avrebbe subito un incidente durante le riprese di uno spettacolo

Pubblicato su 17 Maggio 2021

Nick Jonas sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale, nella tarda serata di sabato scorso. A riportare questa notizia, nelle ultime ore, è TMZ. Una fonte ha rivelato che la nota popstar avrebbe avuto un infortunio durante le riprese di un nuovo spettacolo. Il famoso componente dei Jonas Brothers si trovava sul set, quando improvvisamente sarebbe accaduto qualcosa. Le fonti non hanno rivelato la natura dell’incidente e della ferita che Nick ha dovuto immediatamente curare. Ciò che si sa è che si è trattato di un incidente abbastanza grave, tanto che le fonti fanno sapere che è stato subito trasportato in ambulanza nell’ospedale più vicino.

Il ricovero nella struttura ospedaliera sarebbe durato poco per il cantautore statunitense. Infatti, sembra che sia tornato a casa ieri, domenica 16 maggio, e nella serata di oggi dovrebbe essere presente nella puntata di The Voice, in America, come programmato. Dunque, sembra che le condizioni del cantante 28enne al momento siano stabili. Pare che l’incidente sia stato grave, ma i medici sarebbero intervenuti in tempo per sistemare la situazione. Tre anni fa, l’attore aveva fatto preoccupare i fan quando subì quell’infortunio alla mano, durante un allenamento dopo lo spettacolo in Messico.

Al momento, non si sa nulla sulle riprese che Nick Jonas sta portando avanti. Le fonti hanno preferito non rivelare il nome del progetto a cui uno dei Jonas Brothers sta attualmente lavorando. Non è chiaro il motivo per cui ci sia tanta riservatezza. Intanto, Nick pare si stia riprendendo a casa, dopo una notte trascorsa in ospedale. È probabile che verrà reso noto quanto realmente accaduto proprio nella puntata di The Voice, versione degli Stati Uniti, di questa sera.

Lo scorso anno Nick Jonas e la moglie Priyanka Chopra presero una decisione importante per la quarantena. La modella indiana aveva fatto sapere, attraverso il sito di Vogue, di aver interrotto il viaggio verso l’India per tornare in America, in quanto temevano che al confine sarebbero stati bloccati, a causa della pandemia del Coronavirus. La coppia ha scelto, in modo abbastanza rapido, di mettersi subito in quarantena, in quanto Nick è un diabetico di tipo 1.

Dunque, per sicurezza avevo preferito proteggersi dal virus. Ora ai fan non resta che attendere ulteriori notizie sull’infortunio di sabato sera, ma possono comunque stare tranquilli, visto che i medici hanno scelto di farlo tornare a casa.