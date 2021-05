nick-kamen,-la-vita-privata:-gli-amori-con-star-bellissime-e-la-morte-del-fratello-barry

La musica pop ha dovuto dire addio a un volto popolare negli anni 80: è morto Nick Kamen, a soli 59 anni. Anche modello, il musicista britannico divenne famoso per la sua hit Each Time You Break My Heart del 1986, dopo l’incontro con Madonna che contribuì in modo decisivo al suo lancio: la popstar l’aveva notato in un famoso spot di Levi’s. Kamen era lontano dalle luci della ribalta già dagli anni ’90 e le cause del decesso sarebbero legate alla malattia: lottava contro una forma di cancro dal 2018. Poco si sa sulla sua vita privata per quanto riguarda gli ultimi vent’anni (a quanto pare, non era sposato), ma in passato Kamen aveva fatto parlare per le sue relazioni con donne bellissime del mondo dello spettacolo. Nel 2015, un lutto tremendo: la morte del fratello Barry.

L’amore con Talisa Soto

La prima relazione conosciuta di Kamen è quella con Talisa Soto, modella e attrice newyorchese di origini portoricane nota per essere stata la Bond Girl del film 007 – Vendetta privata, oggi moglie dell’attore Benjamin Bratt. Lei e Kamen si sono frequentati dal 1986 e Talisa è la ragazza che appare nei video musicali delle sue canzoni Each Time You Break My Heart e Nobody Else. Coppia davvero caliente e bellissima, protagonista di copertine ed eventi, Kamen e la Soto hanno convissuto a Londra e a New York.

La relazione con Tatjana Patitz

Nel 1988, Kamen ha fatto colpo su un’altra bellezza, la supermodella tedesco-svedese Tatjana Patitz. Anche lei è apparsa in un videoclip del cantante, quello di Tell Me. La Patitz è nota anche per aver recitato nei film Sol Levante con Sean Connery e Invito ad uccidere.

L’amore con Amanda de Cadenet, poi compagna di Keanu Reeves

Dopo la decisione di ritirarsi a vita privata, il cantante ha avuto un’importante relazione con Amanda de Cadenet dal 1999 al 2001. Britannica, lei è un’attrice e produttrice, che ha recitato tra l’altro nei film Four Rooms e Bangkok senza ritorno. Prima di Kamet, è stata sposata con il bassista dei Duran Duran John Taylor, mentre oggi è la moglie di Nick Valensi, chitarrista degli Strokes. Da notare che negli anni 2000, dopo la storia con Kamen, Amanda ha avuto anche una relazione con Keanu Reeves. “Nick è l’uomo più bello che abbia mai visto, secondo me. Non c’è mai un momento in cui non abbia un bell’aspetto. Mai! Mai e poi mai “: disse la de Cadenet di Kamen nel 2001 in un’intervista al Guardian. Numerose le paparazzate dei due all’epoca, poi il silenzio totale sulla vita privata dell’artista britannico.

La morte del fratello Barry Kamen

Purtroppo, la famiglia Kamen aveva già subito un grave lutto. Nel 2015, Nick aveva pianto la morte del fratello Barry, morto a 52 anni per un attacco di cuore. Anche Barry Kamen era stato modello e quindi stilista e pittore: i due fratelli erano stati lanciati dallo stilista Ray Petri e dal fotografo Mark Lebon e avevano contribuito a ridefinire il fascino maschile negli anni 80. Barry aveva inoltre curato alcune grafiche per gli album di Nick. A loro sopravvive il terzo fratello, anch’egli famoso, il chitarrista Chester Kamen: è un rinomatissimo turnista che ha suonato spesso con i Pink Floyd e con molti artisti come Bryan Ferry, Madonna, Duran Duran, Robbie Williams.