Nicola Neri, Ipsos: “L’innovazione? È un modo di pensare”

Nei giorni più difficili dell’emergenza pandemica, assieme ai segnali lanciati da istituzioni, associazioni e mondo imprenditoriale, i sondaggi di Ipsos ci hanno aiutato a capire quale fosse il reale impatto del Covid su mercati ed economia globale, scandagliando a fondo le paure e le preoccupazioni che hanno paralizzato il mondo. Oggi, in un’Italia che fa i conti con le incertezze del suo futuro e gli effetti di congiunture globali – dai cambiamenti climatici alla crisi energetica e all’inflazione galoppante – le indagini di Ipsos restano un termometro importante del sentimento del nostro Paese.

Ne è orgogliosamente consapevole Nicola Neri che della filiale italiana di Ipsos è l’amministratore delegato dal 2018 e che da oltre vent’anni si occupa di analisi di mercato, un campo che ha subìto importanti trasformazioni negli ultimi tempi. Grazie alle nuove tecnologie – dall’intelligenza artificiale ai supercalcoli – che consentono la raccolta più rapida di maggiori quantità di dati, analisi più profonde e l’osservazione di relazioni fino a ieri nascoste.

Sei arrivato al traguardo dei 10 anni in Ipsos, gli ultimi 4 dei quali nel ruolo di Ceo. Com’è cambiata Ipsos nell’ultimo decennio e cosa, delle tue precedenti esperienze lavorative si è rivelato utile se non decisivo per la tua crescita professionale?

«Gli ultimi anni sono stati ricchi di cambiamenti ed opportunità, anche per il mercato delle ricerche. I profondi cambiamenti che attraversano la nostra società e le diverse sfide che le aziende e le istituzioni si trovano a gestire rendono imperativa una migliore comprensione di quelle che sono le paure, le ambizioni, le aspettative delle persone. Tutto questo in molti casi significa che la piena conoscenza del passato non può più essere considerata un’affidabile guida per il futuro. Serve sempre più spesso mettere in discussione molte delle certezze che nascevano dall’esperienza pregressa, e dedicare maggiore attenzione a quelle che sono le nuove richieste e necessità future che esprimono le persone, siano esse consumatori, elettori, cittadini, lavoratori, pazienti, shopper, eccetera. Il contributo che le ricerche possono dare può diventare più strategico, fatto non solo di esecuzione di normali studi di ricerca, ma che passa dalla costruzione di soluzioni integrate il cui risultato finale è arricchito dall’unione di diverse competenze tecniche, metodologie complementari e capacità di usare le evidenze raccolte per prendere concrete decisioni di business.

Anno dopo anno Ipsos si è mossa in un modo coerente ad anticipare questo bisogno, costruendo un ambiente che quotidianamente mette al centro del proprio operato l’innovazione metodologica e scientifica, la collaborazione tra le diverse anime dell’azienda, la vicinanza e dell’ascolto dei propri clienti. Sono proprio i valori e l’ambiente che si vive quotidianamente a fare la differenza. Ipsos è un’azienda in cui le persone hanno ancora una forte centralità, in cui chi lo desidera può fare la differenza e può lasciare la “propria impronta”, a prescindere dal livello di seniority. Avere la fortuna di lavorare ogni giorno con persone di grande conoscenza e intelligenza, con cui è possibile confrontarsi e collaborare in un ambiente che stimola la diversità dei punti di vista ha reso questi anni sempre stimolanti e mai banali».

Quali sono, fra gli strumenti più innovativi, quelli più utilizzati oggi da Ipsos per ricerche di mercato e sondaggi? Cos’è e come funziona il Knowledge Panel?

«Innovazione è innanzitutto un modo di pensare che unisce culturalmente e trasversalmente i 19.000 dipendenti Ipsos nel mondo, costantemente incoraggiati a mettere in discussione l’atteggiamento del “si è sempre fatto così”, perché questo significa inevitabilmente uscire dal conosciuto, talvolta sbagliare e quindi imparare e crescere più rapidamente.

Quando parliamo di innovazione, spesso si pensa all’innovazione tecnologica, ovvero quella guidata da tecnologie che ci permettono di ottenere risultati una volta impensabili in termini di qualità del dato o efficienza produttiva. È quell’innovazione che rappresenta la spina dorsale del nostro lavoro (ad esempio l’utilizzo di Intelligenze Artificiali, programmi di Speech to text, piattaforme digitali, solo per citare alcuni esempi). È importante ovviamente, purché non sia fine a se stessa. Deve essere uno strumento per raggiungere obiettivi più ambiziosi.

Un altro tipo di innovazione consiste nell’applicare le scienze e le conoscenze che sono alla base della costruzione delle singole ricerche in campi diversi da quelli tradizionali. Questo tipicamente permette di arrivare ad una comprensione più completa ed affidabile dei fenomeni che studiamo. Possiamo annoverare il Knowledge Panel di Ipsos tra questo tipo di innovazioni. Si tratta di un panel probabilistico, quindi pienamente rappresentativo della popolazione Italiana, che aiuta aziende private ed istituzioni pubbliche ad ottenere dati con il più alto standard di affidabilità e qualità in tempi e con investimenti ragionevoli. È uno strumento innovativo, pensato unendo approcci scientifici e tecnologici esistenti, ma costruito in modo tale da rendere lo strumento facilmente accessibile a tutte le organizzazioni che desiderano ottenere maggiori informazioni sui comportamenti, le convinzioni e gli atteggiamenti della popolazione Italiana nel suo complesso, nonché delle specifiche comunità che la compongono.

Gli studi completati sul Knowledge Panel sono pienamente rappresentativi della popolazione Italiana, compreso il 10% circa delle famiglie considerate “offline”. Ciò è possibile reclutando offline e fornendo ai partecipanti un tablet, l’accesso a Internet e il supporto tecnico necessario per connettersi. Grazie a questo approccio, il panel utilizza un unico metodo di raccolta dei dati online, senza effetti di modalità differenziale: un progresso pionieristico che migliora la capacità di comprendere la nostra società».

Negli ultimi tempi ci è capitato spesso di parlare di “tempesta perfetta” per definire la coazione di svariate crisi (dalla pandemia al conflitto in Ucraina, dalla crisi climatica a quella economica ed energetica). Sintetizzando quanto emerge dalle diverse rilevazioni Ipsos – non ultima quella realizzata col World Economic Forum sulla percezione del climate change in Italia e nel mondo – la “sostenibilità” occupa ancora una posizione rilevante nelle preoccupazioni di istituzioni, aziende e cittadini o è stata messa da parte per far posto ad altre priorità apparentemente più importanti e urgenti?

«La nostra ultima indagine internazionale, realizzata in collaborazione con il World Economic Forum, ha esplorato le opinioni e percezioni dei cittadini di 34 Paesi in merito alla gravità degli effetti del cambiamento climatico. Sette italiani su dieci ritengono che i gravi effetti del cambiamento climatico siano già evidenti nel luogo in cui vivono, ma si registra un timore ancora più elevato se si pensa alle conseguenze negative che potranno verificarsi in futuro: l’81% degli italiani prevede che la propria zona di residenza sarà gravemente colpita dai cambiamenti climatici nel prossimo decennio. La preoccupazione per i cambiamenti climatici in Italia è alta e coinvolge tutti, dalle istituzioni alle aziende ai singoli cittadini. Nonostante ciò, è opportuno puntualizzare che sebbene il livello di preoccupazione sia aumentato dal 2014 ad oggi – suggerendo una presa di coscienza maggiore dell’argomento – non occupa il primo posto tra i timori percepiti dagli italiani.

Attraverso il nostro sondaggio mensile “What Worries The World?” analizziamo le principali preoccupazioni a livello internazionale e come esse si modificano nel corso del tempo. Sfogliando gli ultimi dati di ottobre osserviamo che, in Italia, la prima preoccupazione percepita – che spaventa il 43% dei nostri concittadini – sia la disoccupazione, seguita dall’inflazione con il 35%, dalla povertà e disuguaglianze sociali con il 30% e, infine, dai cambiamenti climatici con il 24%».

Lo scorso aprile Ipsos ha presentato la XII edizione di Flair Italia. Il sottotitolo era “Nella spirale dell’interregno” con chiaro riferimento al momento di transizione che attraversa il nostro Paese, diviso “tra non più e non ancora”. L’obiettivo dichiarato è stato ancora una volta quello di offrire una fotografia dei valori, degli atteggiamenti di persone-consumatori-cittadini rispetto alla società in cui vivono e a cui aspirano a vivere. Qual è o quali sono, dal tuo personale punto di vista, la o le novità o sorprese più significative emerse da quest’ultimo rapporto, rispetto alle edizioni precedenti?

«Viviamo in una fase complessa, fluida, ricca di fenomeni, di aperture e chiusure. Una fase che possiamo descrivere come un flusso continuo tra avanzamenti e arretramenti. La XII edizione di Flair Italia sintetizza il quadro di un Paese immerso in una transizione incerta nel quale il passato, il portato che abbiamo alle spalle, è in disfacimento senza essere stato superato o accantonato e il nuovo ha difficoltà a emergere. Rispetto alle edizioni precedenti muta soprattutto il contesto in cui persone-consumatori-cittadini agiscono e sono chiamati a prendere decisioni. Ci troviamo nell’epoca post Covid-19, contraddistinta dal conflitto in Ucraina e da una serie di crisi: da quella climatica a quella economica e a quella energetica.

I temi chiave emersi dall’ultima edizione di Flair Italia sono molteplici e toccano diversi aspetti, eccone alcuni: la dimensione economica ansimante per oltre la metà delle famiglie; gli effetti del Covid-19 sulle persone; la presenza di una forte tensione sociale per il Paese; il bisogno di far crescere il senso di comunità; il tema della denatalità, la Generazione Z tra disimpegno e voglia di cambiare il mondo; la tendenza alla polarizzazione nella scelta dei prezzi; l’importanza di collegare la lotta contro i cambiamenti climatici a quella della difesa delle comunità; il consumatore storyteller di se stesso e per ultimo, ma non meno importante, la voglia di leggerezza che oggi più che mai rappresenta un aspetto cruciale per gli italiani».

Come interpreti il dato secondo cui per il 72% degli italiani è fondamentale collegare la lotta contro i cambiamenti climatici con quella della difesa delle comunità? E in questo senso, istituzioni e imprese, cosa sono chiamate a fare?

«Un aspetto che caratterizza l’evolversi del tema ambientale nel nostro Paese è quello relativo alla stretta correlazione che la spinta green ha con il territorio e con il locale: per l’81% degli italiani si deve affermare un ecologismo localista e per il 72% è fondamentale collegare la lotta contro i cambiamenti climatici con quella della difesa delle comunità. Cosa vuol dire?

È un punto di vista che associa la lotta contro i cambiamenti climatici e l’attaccamento alla terra e alle tradizioni; che mette al centro i legami corti, la vicinanza, i prodotti a Km zero, il genius loci, il biologico e la produzione locale. Pone l’accento sul sentimento autoctono come tutela e preservazione, che mira alla ricerca di una dimensione più pura e autentica della vita, meno inquinata e sottoposta alle regole ferree e rigide di un mondo globale e della sua economia, che associa la garanzia di sicurezza con il senso di vicinanza e con la produzione di prodotti provenienti dalla comunità di appartenenza.

Tutto ciò può essere definito come un “neo-romanticismo della terra”, orgogliosamente local e comunitario, che si riconosce in termini quali preservare, custodire, salvaguardare. Esso vive la spinta ambientale non solo come un impegno razionale, ma un’essenza di autenticità e un vincolo, una presa in carico, delle generazioni future (64%). Le istituzioni e le imprese devono tenere bene a mente che, per l’opinione pubblica, la transizione ecologica sarà un successo soltanto se condurrà al raggiungimento di almeno quattro obiettivi fondamentali: migliorare la qualità della vita delle persone (65%), generare nuovi posti di lavoro (40%), creare nuove imprese (20%), sostenere la crescita di comunità più coese e innovative (19%)».

Nel suo libro L’età del cambiamento Silvia Sciorilli Borelli – che abbiamo anche intervistato sul nostro magazine – prova a indicare la strada attraverso la quale far ridiventare l’Italia un “Paese per giovani”. La Sciorilli Borrelli parla essenzialmente di lavoro e mette in discussione l’immagine secondo cui i giovani di oggi si sarebbero “sdraiati” sottolineando, piuttosto, la mancanza di leader che possano rappresentarli efficacemente. Che idea ti sei fatto degli under 35 e del loro rapporto con la politica e le generazioni più adulte?

«Quando parliamo di giovani, sarebbe opportuno distinguere tra i giovanissimi (Gen Z – ragazzi dai 10 ai 25 anni) e i giovani (Millennials – dai 25 ai 40 anni). I Gen Z hanno generalmente una visione più ottimista e fiduciosa del futuro, mentre i loro “fratelli maggiori” sono molto più arrabbiati e manifestano un sentimento di esclusione sociale preoccupante, che si riversa anche sui livelli di interesse e partecipazione politica. Questo è particolarmente evidente su un tema quale l’interesse per la politica, dove su una scala da 1 a 10 (10 il voto più alto), l’interesse medio della Gen Z è 5,9 mentre è solo del 4,8 per i Millennials. Similmente, la domanda “La democrazia ormai funziona male, è ora di cercare un altro modo per governare l’Italia” trova d’accordo il 40% della Gen Z ma ben il 57% dei Millennials. Il disagio verso la democrazia è sempre più forte nei ceti bassi e popolari, tra coloro che si informano solo sul web, guidati spesso da un rancore che nasce dal sentirsi traditi nella speranza di ascesa del loro benessere, ma anche nelle classi medie sempre più distaccate e disilluse.

Lo stesso atteggiamento più positivo tra la Gen Z lo troviamo anche sulla validità del progetto europeo, messa in discussione dal 36% dei Gen Z ma dal 46% dei Millennials. I Gen Z assumono un profilo di attitudini simili alle generazioni più anziane in particolare nell’interesse verso la politica. È qualcosa che avevamo registrato già in occasione delle amministrative dell’anno scorso e che si è ripetuto nelle ultime politiche: la partecipazione accomuna “nonni e nipoti”, mentre le fasce di età intermedie (Millennials e Gen X in particolare) sono invece le più propense all’astensione o ad un voto di protesta. L’elemento che accomuna pienamente le due generazioni più giovani e le contrappone nettamente a Boomers e Silent è il tema delle “nuove famiglie”: qui entrambi rifiutano nettamente l’idea che l’unica “vera” famiglia sia quella “tradizionale”, un’idea che invece è maggioritaria nella popolazione più anziana. È una frattura generazionale più che culturale».

