Romano di nascita e milanese d’adozione Nicola Porro è uno dei giornalisti più apprezzati del momento. Classe 1969 il conduttore di Quarta Repubblica ha alle spalle una carriera giornalistica ammirabile, attualmente è anche vice direttore de Il Giornale dove si occupa prevalentemente d’economia. Nato da una famiglia di latifondisti Nicola Porro condivide anche una proprietà con il fratello ad Andria, un piccola azienda agricola.

Laureato in Economia e Commercio la passione di Nicola Porro è sempre stata la politica e l’economia e dal 1997 è ufficialmente un giornalista professionista. Ha fatto la gavetta in alcune redazioni, e ha dimostrato nel tempo d’essere una persona preparata e competente. Libero come persona ma soprattutto com divulgatore di notizie non teme mai di dire quello che pensa e questo lo ha reso molto popolare e fuori da schemi e regole indotte da un sistema di comunicazione filtrato che non condivide.

Molto attivo anche sui social si è conquistato anche il titolo di blogger grazie alla sua “zuppa di Porro” che condivide ogni mattina sui suoi canali web. Solitamente fa una rassegna stampa sui fatti principali del giorno non privandosi di dire la sua. Nicola Porro è stato tra i primi personaggi pubblici a contrarre il Covid, e in più occasioni ha condiviso la sua malattia e l’evoluzione. Sposato con Allegra Galimberti Nicola non ama parlare della sua vita privata, che tutela gelosamente e tiene lontana dal gossip. I due hanno anche due figli Ferdinando e Violetta.

Nicola Porro: “Ho messo la testa a posto”

Eclettico, garantista e paladino delle libertà Nicola Porro non ha esitato in questi mesi di pandemia di criticare pubblicamente il Governo per come ha gestito la situazione legata al Covid. Un modus operandi quello di Porro condiviso da moltissimi followers che non mancano di rivelargli il loro affetto e sostegno.

Difficilmente il giornalista parla di se stesso e della sua vita privata, ma recentemente ha dichiarato a Visto che solo dopo l’incontro con Allegra il suo atteggiamento nei confronti dei rapporti di coppia è cambiato: “Da ragazzo ero libertino. Sono stato un romano arrivato a Milano negli anni in cui era davvero divertente viverci. È stato un bellissimo ricordo. Quando mi sono sposato, però, ho messo totalmente la testa a posto.”