Nicolas Sarkozy  : cette idée soufflée par l’ancien président à l’oreille d’Emmanuel Macron 

Le dimanche 24 avril prochain est dans le viseur des deux candidats encore en lice pour l’élection présidentielle. Mais une fois au pouvoir, il sera trop tard pour réfléchir à la liste de ses ministres. Ainsi, Marine Le Pen et Emmanuel Macron savent déjà quelles personnalités vont siéger dans les différents ministères. Et du côté du candidat de La République en Marche, une rumeur enfle de plus en plus. En effet, il semblerait que Christine Lagarde soit déjà prévue dans son gouvernement.

Cette hypothèse n’est pas nouvelle puisque cela fait de nombreux mois que la présidente de la Banque centrale européenne se trouve dans cette rumeur. Mais il semblerait que l’idée de nommer Christine Lagarde à Matignon aurait été soufflée, selon nos confrères des Echos, par un ancien président de la République : Nicolas Sarkozy ! Une nouvelle fois, l’ancien chef de l’Etat se retrouve au cœur de la campagne électorale. Proche d’Emmanuel Macron, l’ancien ténor des Républicains s’est éloigné de son ancien parti et surtout de la candidate LR, Valérie Pécresse.

Nicolas Sarkozy, très dur envers Valérie Pécresse

Nicolas Sarkozy s’est d’ailleurs confié sur la campagne de cette dernière, dans les colonnes de Paris Match, ce jeudi 14 avril : “Bien sûr que c’était jouable. La candidate LR a choisi d’être très dure avec le candidat Macron mais ses propositions n’arrivaient pas à percer. Valérie ne pouvait pas, en même temps, l’accuser d’être le fossoyeur de la France et dire qu’il nous prenait nos idées“, regrette-t-il. Nicolas Sarkozy aurait par contre été beaucoup plus dur avec la candidate. “Valérie part dans tous les sens. Déjà, si dans une campagne, tu arrives à imprimer une ou deux idées, c’est un miracle ! (…) Mais là, qui parle de Valérie Pécresse ?”, se serait-il notamment interrogé, selon Le Figaro.

