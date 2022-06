Nicolas Vaporidis, Da L’isola dei famosi ad Un Posto al Sole. Ecco che ruolo avrà. Fan in delirio

Nicolas Vaporidis potrebbe diventare uno dei protagonisti di Un posto al sole, una volta terminata la sua avventura a L’isola dei famosi. Tutte lo ricordiamo per i ruoli iconici che ha interpretato anni e anni fa, a partire da Notte prima degli esami per arrivare a Come tu mi vuoi. Ha fatto sognare noi ragazzine italiane che oggi lo guardiamo nel reality di Ilary Blasi e facciamo il tifo per lui a prescindere da tutto e tutti. Sin dal primo giorno in Honduras, infatti, è stato evidentemente il favorito del pubblico. Non per i suoi modi di fare o per la spiccata simpatia, ma solo perché è lui, il sogno da ragazzine di troppe italiane.

Questa sera si terrà la puntata finale de L’isola dei famosi e in molti pensano che a vincere sarà proprio Nicolas Vaporidis. Vederlo di nuovo nel mondo del piccolo schermo ci sembra un bel regalo, ma ci siamo anche domandati come mai l’attore avesse accettato di prendere parte a un reality così difficile. A quanto pare, l’uomo vorrebbe tornare a girare film e nel 2022 un reality è il modo migliore per dimostrare la sua popolarità. Già durante l’ultima serata dello show lo abbiamo visto lanciare un appello ai diversi registi. Ilary Blasi ha concesso ai naufraghi di guardarsi allo specchio dopo mesi sull’isola.

Ognuno dei concorrenti de L’isola dei famosi è molto cambiato. Siamo abituati ad andare in palestra, dal parrucchiere, a truccarci e a utilizzare ogni tecnica prevista per migliorare il nostro aspetto. Ma in Honduras tutto questo viene meno. Barba e capelli diventano selvaggi, solo l’abbronzatura interviene a migliorare l’incarnato, e sicuramente anche i muscoli ne risentono. Così, quando Nicola Vaporisi ha potuto contemplare la sua immagine riflessa, oltre a restarne scioccato ha notato una particolare somiglianza: quella con Gandhi. A quel punto, si è reso disponibile per un film sul giovane Gandhi.

Insomma, è sembrato chiaro a tutti che l’attore vuole rimettersi in gioco e tornare a recitare, anche se non è più giovane e aitante come un tempo. E sembra che le prime proposte stiano già cominciando ad arrivare. A quanto pare, i produttori di Un posto al sole sono molto interessati a Nicolas Vaporidis e avrebbero già iniziato a discutere di un eventuale contratto con il suo manager. Ovviamente, dovrà essere solo il naufrago, una volta terminato il reality, a decidere se accettare o meno la proposta. Quindi ancora non c’è nulla di ufficiale. Ma sappiamo che il ruolo pensato per lui dovrebbe essere da protagonista.

La fiction è una delle più amate e longeve di Rai 3 ma si sta ritrovando a fare i conti con un cambio generazionale e la pensione di molti personaggi storici. Infatti, già dall’anno prossimo, probabilmente non ritroveremo al suo posto di portiere di palazzo Palladini Raffaele Giordano, interpretato da patrizio Rispo, che vuole ritirarsi e godersi famiglia e tempo libero.

Insomma, a Un posto al sole servono volti nuovi e amati dal pubblico e Nicolas Vaporidis potrebbe essere il personaggio perfetto per dare nuova linfa alla fiction. Insieme a lui, potrebbe esserci anche Alex Belli, reduce dal Grande Fratello Vip. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Nicolas Vaporidis, Da L’isola dei famosi ad Un Posto al Sole. Ecco che ruolo avrà. Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.