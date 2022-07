nicolas-vaporidis-e-edoardo-tavassi-di-nuovo-insieme-nel-famoso-reality.-fan-in-delirio,-ecco-dove-li-vedremo

Appena terminato un reality e già pronti per un altro. La coppia Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, vincitore de L’isola dei famosi è già pronta per intraprendere un nuovo viaggio per la gioia dei tanto fan che hanno amato vederli sull’isola. I due potrebbero, infatti, partire insieme per Pechino Express come ha specificato il fratello di Guendalina in una recente intervista:

“Certo che farei Pechino Express con Nicolas Vaporidis. Io con lui farei qualsiasi cosa. Quel programma è proprio bello. Lo farei eccome, bello farlo con Nico. Sì mi divertirebbe e direi subito di sì. Tanto abbiamo già fatto L’isola che ci ha abituati a tutto e alla fame. Io ho perso 23, forse anche 24 kg. Nicolas è quello che ha sofferto di più la fame con Carmen. Loro due morivano di fame. Io non l’ho mai sofferta, sono entrata con la panza. Sono entrato che pesavo 112 kg. Pensavo ‘mo me tuffo in mare e faccio uno tsunami”

Alla domanda se andrà a prendere Nicolas all’aeroporto al suo rientro in Italia ha così risposto: “Devo lavorare ragazzi e lui ha contattato i parenti per andarlo a prendere. Bisogna rispettare gli spazi degli altri. Ognuno di noi ha delle persone che vuole vedere prima. Nicolas non vede la famiglia da mesi. L’Isola è una cosa e lui è giusto che ora abbracci la sorella e la madre. Mi ha detto che voleva passare più tempo con loro una volta finito il reality. Adesso vede loro e poi sabato ci vedremo noi. E insieme s’annamo a ubriacà”.

Insomma l’eliminazioni per infortunio di Tavassi non ha cambiato i rapportio che si sono creati sull’isola e i due amici hanno costruito una bella intimità: “Di sicuro mi mancheranno i tramonti con lui. Nicolas è un romanticone su ste cose. Si trovava ai posti belli e mi diceva ‘questo è il nostro posto’. Ne aveva trovato uno bellissimo con un tronco bianco gigantesco. Ci mettevamo a vedere il tramonto e dicevamo ‘cavolo ci mancherà però l’isola’. Era un momento nostro quello”.

Stiamo quindi per rivedere in tv i due grandi amici de L’isola dei famosi Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi? Staremo a vedere! Intanto anche Shaila Gatta e Mikaela Neaze vorrebbero fare Pechino Express insieme: “Certo che ci piacerebbe farlo. Sarebbe molto bello, non immagino dove ci porterebbero, Mikaela parla inglese, quindi è perfetta”.

