Nicolò Scalfi Caduta Libera: ha deciso di spendere così i soldi vinti, resterete senza parole

Sapete come Nicolò Scalfi ha deciso di spendere i soldi vinti a Caduta Libera? Resterete veramente senza parole

Nicolò Scalfi, come ha speso i soldi vinti a Caduta Libera (Fonte: Instagram)

Nicolò Scalfi è uno dei campioni più famosi di Caduta Libera, game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Egli è nato a Sarezzo, in provincia di Brescia, si è diplomato al liceo scientifico ed ha frequentato l’Università degli studi di Milano. Tuttavia, pare che il giovane abbia deciso di lasciare il mondo accademico per dedicarsi alla sua passione per lo sport. Nicolò, inoltre, sogna di diventare un giornalista sportivo.

LEGGI ANCHE: Nicolò Scalfi ex fidanzata, Valeria torna a Caduta Libera e lancia frecciate

Nicolò Scalfi, così ha speso i soldi di Caduta Libera

Scalfi è divenuto famoso grazie alla sua partecipazione al game show condotto da Gerry Scotti. Nicolò è uno dei campioni indiscussi di Caduta Libera, nonché uno dei più famosi. Nel programma di Scotti, Nicolò ha battuto ogni record. Egli innanzitutto detiene il record assoluto di presenze nel programma (88 puntate), ma anche il record assoluto di montepremi.

Nicolò è riuscito a portare a casa una cifra veramente spaventosa. Nel game show di Gerry Scotti, Scalfi ha vinto ben 651 mila euro. Il campioncino, così come l’ha soprannominato il conduttore, ha dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni di aver ricevuto i soldi attraverso il corriere.

Il campione di Caduta Libera ha poi raccontato come ha speso i soldi del montepremi: “Come avevo promesso, sono andato in vacanza a Barcellona con i miei amici. Poi ho regalato a mamma una nuova cucina e a lungo termine li ho investiti per pagarmi gli studi. Ora cambierò l’auto, ma non prenderò niente di impegnativo”.

Dopo l’esperienza nel programma di Canale 5, Nicolò era stato accostato ad altre trasmissioni. Scalfi avrebbe dovuto partecipare infatti alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma evidentemente erano solo voci. Nicolò al momento si gode la popolarità raggiunta con il game show di Gerry Scotti, restando ovviamente sempre con i piedi per terra.