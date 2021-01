Nicolò Zaniolo, quanto guadagna il calciatore

Calciatore di talento, stella della Roma e della Nazionale, Nicolò Zaniolo è l’astro nascente del calcio nostrano. Ma quanto guadagna il giovane classe ’99? Ecco tutte le cifre.

Quanto guadagna Nicolò Zaniolo

Stella nascente del calcio italiano, Nicolò Zaniolo, classe ’99 è il gioiello della Roma e della Nazionale italiana. In questo momento il giocatore si sta riprendendo – a ritmi serrati – dal grave infortunio al crociato. Zaniolo spera di recuperare in tempo per l’Europeo 2021, il quale dovrebbe tenersi in estate. E’ il secondo grave infortunio per il calciatore che ha dimostrato, oltre ad un grande talento in campo, anche forza e tenacia. Ma quanto guadagna l’astro nascente del calcio nostrano?

Quando è arrivato alla Roma, via Inter, nell’ambito dell’operazione Naingollan, Zaniolo guadagnava 700mila euro l’anno. Nell’agosto del 2019, dopo grandi prestazioni, il suo è stato un rinnovo record: stipendio di base di 1,6 milioni di euro, che può arrivare sino a 2,2 milioni, sino al 2024. Secondo il sito specializzato Transfermarkt, il valore del cartellino di Zaniolo in questo momento è di 55 milioni di euro. La Roma, da quanto si apprende, potrebbe presto ritoccare l’ingaggio del calciatore, sino a 3 milioni di euro, per proteggere il suo pupillo dalle sirene del mercato. Ad ogni modo il suo rientro in campo sembra più vicino del previsto, forse in aprile.

Nicolò Zaniolo vita privata

Recentemente Zaniolo è stato protagonista delle copertine gossip nostrane. Ha annunciato, via Instagram, che la sua storica ex fidanzata Sara Scaperrotta è in attesa di un suo figlio. Ma ha anche aggiunto che, pur prendendosi le sue responsabilità genitoriali, è impegnato con un’altra donna. Si tratta della modella e attrice Madalina Ghenea, la quale, però, ha clamorosamente smentito l’indiscrezione.

Ma con la famiglia di Scaperrotta si è aperta un’aspra diatriba. La zia di Sara ha accusato la famiglia di Zaniolo di aver cacciato di casa sua nipote dopo l’annuncio della gravidanza. Notizia smentita dalla mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, che ha sua volta accusato di calunnie la famiglia di Sara. Una querelle che non è ancora finita.

