Nicolò Zenga e Marina Crialesi di “Un posto al sole” si sposano

Nicolò Zenga e la fidanzata Marina Crialesi, attrice diventata famosa grazie al suo ruolo in “Un posto al sole” si sposano. Il figlio di Walter Zenga, fratello dell’ex gieffino Andrea, ha pubblicato su Instagram la foto di un dolce scatto subito dopo la proposta di matrimonio all’attrice: “Ha detto sì”, ha annunciato nel più classico dei modi. Un amore lampo e una decisione presa in fretta, considerando che i due si frequentano solo da novembre dello scorso anno.

Chi è Marina Crialesi

Marina Crialesi come Nicolò Zenga è del 1989 ed è originaria di Lamezia Terme, in Calabria. Trasferita a Milano per inseguire la sua carriera da attrice, è con la fiction di Rai 3 “Un posto al sole” che Marina trova il successo, grazie al ruolo dell’avvocato Beatrice Lucenti. “Per certi versi abbiamo bruciato le tappe, ma il nostro è stato proprio un colpo di fulmine”, ha raccontato in un’intervista a Chi. L’attrice ha sostenuto Nicolò nei momenti difficili attraversati per via del rapporto tormentato con il padre Walter Zenga: “Mi ritrovo a sostenere Nicky in tutto questo che, però, non mi dimentico che è la sua storia. E poi penso che le cose non accadano mai per caso, voglio credere che tutto questo servirà per renderci più uniti”.

L’amore di Nicolò Zenga e Marina Crialesi

Nicolò Zenga e l’attrice di Un posto al Sole Marina Crialesi si sono conosciuti appena sei mesi fa, a novembre del 2021. Il fratello di Andrea Zenga aveva raccontato di aver conosciuto la donna della sua vita via Instagram, dopo una sua reazione ad un post alla quale è seguito un messaggio da parte di lui. Nicolò ha ammesso che prima di frequentarla non conosceva Marina, confessando di non aver mai visto nemmeno una puntata della nota fiction in cui ha avuto un ruolo la ragazza. Ciò nonostante tra loro è subito scattata un’ottima sintonia e dopo un primo appuntamento a Roma (Marina vive nella Capitale, Nicolò ad Ancona), hanno fatto grandi passi insieme.

Il rapporto di Roberta Termali e Marina Crialesi

La mamma di Nicolò e Andrea Zenga, Roberta Termali ha instaurato un buon rapporto con la sua ormai futura nuora: “Lei mi ha adottato. Ci sentiamo spesso ed è diventata amica anche di mia madre”, aveva confessato Marina Crialesi al settimanale Di Più. Anche Nicolò dal canto suo avrebbe un ottimo rapporto con i genitori di Marina, tanto che con il futuro suocero si è creato un legame molto stretto: “In passato nessuno dei miei ex era riuscito nell’intento”.