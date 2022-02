Niente contanti? L’auto paga il conto

Stanco di tirar fuori il portafoglio per comprare il caffè o pagare la benzina? Sembra sempre più che strisciare una carta sarà un ricordo del passato, anche la tua auto paga il conto.

Sembra sempre più che strisciare una carta sarà un ricordo del passato. Hyundai l’ultima casa automobilistica a introdurre un sistema di pagamento in auto. In questo momento, il sistema Hyundai è in fase di concept, il che significa che è ancora in fase di valutazione per il potenziale di produzione.

L’attuale sistema di Hyundai è un sistema di “proiezione”, il che significa che è effettivamente basato sullo smartphone dell’utente e semplicemente proiettato sullo schermo dell’auto, spiega via e-mail Cason Grover, senior group manager della Vehicle Technology Planning di Hyundai.

“Il proof of concept è costruito per utilizzare potenzialmente CarPlay e/o Android Auto per offrire l’esperienza ai veicoli”, afferma Grover. “Stiamo considerando di lanciarlo in produzione attraverso i processi di Apple e Google e stiamo anche studiando una soluzione ‘integrata’ che utilizzi il software a bordo del veicolo e la connettività Blue Link [telematica]”.

Grover descrive le caratteristiche del sistema come “estensioni della navigazione”. I sistemi di navigazione per veicoli, da tempo, sono in grado di indirizzare gli utenti verso distributori di benzina , ristoranti e parcheggi pubblici. Con il sistema Hyundai, gli utenti potranno ordinare il cibo in anticipo in base agli ordini precedenti preferiti, essere indirizzati alle stazioni di servizio che offrono il pagamento in auto ed essere indirizzati ai parcheggi con parcheggio disponibile e un’opzione di pagamento anticipato.

“L’idea finale è quella di offrire un portafoglio Hyundai che memorizza i metodi di pagamento da utilizzare in varie attività”, afferma Grover.

I vantaggi di questo sistema possono aiutare Hyundai a catturare l’interesse degli acquirenti di auto che paga il conto. C’è anche il potenziale per Hyundai di trarre profitto direttamente dall’uso dei sistemi, dal momento che Grover afferma che alcuni dei marchi partner di Hyundai offrono modelli di compartecipazione alle entrate.

L’ auto paga il conto ma quanto sarà sicuro?

La sicurezza di un tale sistema è una preoccupazione ovvia, ma Hyundai dice che finché hai il tuo smartphone, non devi preoccuparti, ad esempio, di un amico che sta prendendo in prestito la tua auto, un parcheggiatore o un ladro d’auto che fa bollette enormi al drive-thru.

“Il proof of concept che abbiamo sviluppato con Xevo utilizza un’app per smartphone proiettata sullo schermo del veicolo”, afferma Grover. “Quindi, non c’è nulla da disabilitare in macchina se il telefono non è presente. Per una potenziale applicazione di produzione che utilizza il software del veicolo, stiamo prendendo in considerazione un PIN o un’altra autenticazione”.

Grover riconosce anche che alcuni consumatori potrebbero diffidare dell’auto che memorizza i dati di acquisto. Tuttavia, il fattore di rischio sarebbe simile a un telefono o un computer che memorizza i dati.

“Il cliente possiede sempre i propri dati e abbiamo termini e condizioni specifici sull’utilizzo di questi dati”, afferma Grover. “Hyundai intende avere un partner di elaborazione dei pagamenti che memorizzi i metodi di pagamento per il nostro portafoglio. Quel partner dovrà soddisfare gli standard del settore per la privacy e la sicurezza”.

Anche la sicurezza è una preoccupazione ogni volta che l’attenzione del conducente è distolta dalla strada. Hyundai dice che è per questo che le caratteristiche del suo sistema sono limitate. Ad esempio, gli utenti possono vedere a colpo d’occhio gli ordini recenti del ristorante ma non possono sfogliare il menu completo. Gli utenti devono anche inserire le informazioni di pagamento in anticipo, non mentre sono in movimento.

Non tutti i sistemi sono legati a un marchio automobilistico. Nel 2015, Shell ha introdotto un sistema di pagamento mobile in modo che i clienti possano pagare il gas utilizzando PayPal, Apple Pay e Android Pay. Nel 2017, Shell ha annunciato una partnership con Jaguar per un sistema di pagamento basato su app per XE, XF e F-PACE di Jaguar. I clienti utilizzano il touch screen del veicolo (non quello del telefono) per selezionare la quantità di carburante che desiderano acquistare e completare il pagamento.

Shell ha anche collaborato con General Motors per un sistema di pagamento mobile simile annunciato nell’aprile del 2018. Fa parte della suite Marketplace di GM (che si collega anche alla funzione di navigazione per funzionalità come le prenotazioni dei ristoranti) ed è disponibile in Chevrolet attuali e future selezionate , Buick e altri veicoli GM. Finora, il sistema Marketplace, che richiede agli utenti di ricevere e inserire PIN e codici di autorizzazione nell’auto e alla pompa, è stato criticato da alcuni dei primi utenti in quanto più complicato del semplice pompaggio di gas. A differenza del sistema di “proiezione” di Hyundai, quello di GM è “incorporato” nell’auto.

Hyundai non ha ancora una tempistica formale per il lancio, ma sembra sempre più probabile che questa tecnologia sarà presto disponibile, unendosi a Jaguar e ai marchi General Motors. Se Hyundai andrà avanti con il piano basato su smartphone, il marchio afferma che sarà probabilmente compatibile con i sistemi di dei vecchi veicoli Hyundai.

Fonte: TrovaPneumatici.it