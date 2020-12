Niente GOD FRIENDED ME 3, la seconda è l’ultima stagione

Niente God Friended me 3 stagione: la seconda è l’ultima

Niente God Friended Me 3 stagione: è ufficiale la fine della serie dopo le prime due stagioni.

God Friended Me 2 in Italia si conclude con gli ultimi due episodi martedì 23 giugno 2020 alle ore 21:15 su Premium Stories.

Anche le repliche su Italia 1 con tre episodi al giorno al lunedì al venerdì arriva al termine venerdì 1° gennaio 2021. Con l’appuntamento del primo giorno dell’anno, cala il sipario sulla serie.

God Friended Me 3 stagione: perché non è rinnovata

Come riportato infatti da TvLine, in data 14 aprile 2020 CBS comunica la chiusura della comedy dopo solo due stagioni, annunciando inoltre la messa in onda del finale di serie di due ore su CBS del 26 aprile 2020. Finisce quindi con la seconda stagione il comedy-drama creato da Steven Lilien e Bryan Wynbrandt, in onda per la prima volta su CBS nel 2018.

A motivare questa dura decisione sono senza dubbio gli ascolti del pubblico in netto calo. Rispetto infatti alla prima stagione, God Friended me 2 registra un calo del 27 %, posizionandosi all’ottavo posto nella lista dei 18 drammi trasmessi in questa stagione televisiva da CBS.

Con un totale quindi di due stagioni e 39 episodi, la rete statunitense saluta God Friended Me in questo modo: “Siamo estremamente orgogliosi del messaggio e delle storie edificanti che God Friended Me ha raccontato nelle ultime due stagioni. Ringraziamo il cast, gli sceneggiatori, il team di produzione e la troupe brillanti per uno spettacolo che ha suscitato una riflessione ponderata su fede, vita e felicità e ha fatto sentire bene gli spettatori alla fine di ogni episodio. Il team creativo dietro lo spettacolo ha in mente un ultimo “suggerimento di amici”, così come un finale che speriamo porti una conclusione soddisfacente al viaggio di Miles alla ricerca dell’account di Dio “.

Ricordiamo inoltre che in Italia la prima stagione della serie tv debutta a quasi un anno di distanza dalla messa in onda americana, in particolare lo scorso 20 aprile 2019, mentre la seconda stagione approda su Premium Stories a partire dal 4 febbraio 2020 fino al 23 giugno 2020.

God Friended Me trama: di cosa parla

Una Scena Di God Friended Me 2 Episodio La Combattente Credits Mediaset E CBS

La commedia targata CBS segue le vicende di Miles, un giovane ragazzo sorpreso un giorno dall’arrivo di una particolare richiesta d’amicizia: quella di “Dio”. Da questo momento in poi Miles inizia a seguire tutti i consigli del suo nuovo amico, fino a imbattersi e stringere amicizia con nuove persone. Tra queste la scrittrice Cara e l’abile hacker Rakesh. Insieme i nuovi amici provano in tutti i modi a scoprire chi si nasconde dietro l’account di “Dio”. Alla fine della seconda stagione riescono finalmente a scoprirlo?

God Friended Me cast: attori e personaggi

Nel cast delle prime due stagioni di God Friended Me troviamo l’attore Brandon Michael Hall nei panni di Miles, mentre Violett Beane e Suraj Sharma interpretano i co-protagonisti Cara Bloom e Rakesh Sehgal. Nel cast principale compaiono anche altri personaggi come Ali Finer, sorella di Michael interpretata da Javicia Leslie, il Reverendo Arthur Finer, interpretato da Joe Morton, noto soprattutto per aver recitato in Scandal, ed Erica Gimpel nel ruolo di Trish Allen, la fidanzata di Arthur.