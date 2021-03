Niente più WhatsApp sull’iPhone 4s

Termina la compatibilità per il quinto smartphone Apple della storia, condannando di fatto gli ultimi esemplari al pensionamento

Niente più WhatsApp per tutti i possessori di iPhone 4s: la versione 2.21.50 dell’applicazione di messaggistica istantanea più famosa in Occidente è ufficialmente non più compatibile col modello di smartphone Apple uscito ormai dieci anni fa. Viene infatti richiesto il sistema operativo iOs alla versione 10, un limite invalicabile per il melafonino di quinta generazione.

iPhone 4s è stato ufficializzato nel 2011 portando in dote diverse migliorie come il modulo 3Gs dal precedente 3G, un processore più potente (Apple A5) e la grande novità dell’assistente vocale Siri. Soprattutto, usciva allo scoperto poche ore prima della scomparsa di Steve Jobs e molti hanno visto in quella “s” un omaggio al co-fondatore della società californiana. La realtà era molto meno romantica visto che stava per Siri, come confermato da Tim Cook di recente.

Seppur non siano ancora molti gli iPhone 4s in attività e anche se non è necessariamente detto che un utente debba usare per forza WhatsApp come app di messaggistica, è innegabile che questa incompatibilità potrebbe far calare il sipario sul vetusto smartphone. Non c’è infatti modo di evitare l’aggiornamento dell’applicazione così come è impossibile forzare un update a iOS 10. La palla passa dunque a iPhone 5, il primo dell’era post-Jobs con il suo schermo da 4 pollici che superava i 3,5 pollici considerati da Steve come misura ideale per uno smartphone.

iOs 10 diventa ora dunque la richiesta minima assieme ad Android alla versione 4.0.3 e KaiOs 2.5.1, a loro volta destinati a essere considerati troppo vecchi fra non molti mesi. Più ancora che per l’hardware e per l’obsolescenza programmata, sono spesso i software non più supportati i motivi che portano gli utenti a cambiare il proprio smartphone.

