Nikon Z fc: una mirrorless retrò per la street photography

La nuova mirrorless Nikon Z fc pensa alle prestazioni ma anche allo stile grazie a un design dal sapore vintage e ben sette differenti colorazioni, comprese quelle più accese come il verde menta e il rosa. Ideata per un uso dinamico in viaggio così come per la street photography, ma anche per ritratti e per immortalare cibo, si avvale anche di un monitor con angolazioni variabili che è anche ribaltabile per scattare selfie di qualità.

Agli appassionati di fotografia non sarà sfuggita la somiglianza della nuova mirrorless con la storica macchina fotografica a pellicola Nikon FM2 e infatti il brand nipponico si è ispirato proprio all’iconico modello degli anni ‘80 per la progettazione. Vale la pena sottolineare la cura dei dettagli per esempio nelle ghiere in alluminio così come con il mirino tondo e al logo Nikon in stile classico che è inciso sul pentaprisma.

L’estetica retrò non deve però trarre in inganno perché con Nikon Z fc si avrà una fotocamera moderna pensata per la foto outdoor così come per la ripresa video fino al 4k. Merito del sensore in formato Dx con risoluzione da 20,9 megapixel che lavora in coppia all’innesto a baionetta Z-Mount per un’ampia scelta di lenti per ogni occasione. Le prestazioni della fotocamera comprendono un esteso intervallo di sensibilità iso da 100 a 51.200 e un performante sistema autofocus in grado di riprendere in movimento fino a 11 fotogrammi al secondo.

I puristi troveranno forse fuori luogo il display che può ribaltarsi per scattare selfie, ma è indubbio che le mirrorless più piccole – e con design che strizza l’occhio a un pubblico fruitore dei vari social – siano molto utilizzate al posto dello smartphone per scattarsi foto per Instagram oppure per vlog poi da pubblicare su YouTube o ancora per filmati per TikTok.

Per gli scatti di gruppo, Nikon mette a disposizione la funzione autofocus con rilevamento occhi intelligente che rileva anche i soggetti in movimento. Infine, il Creative Picture Control include venti opzioni pronte all’uso, si può usare la fotocamera come webcam e l’alimentazione è garantita anche via usb.

I prezzi del solo corpo macchina con colore nero partono da 1049 euro, le altre sfumature sono beige, marrone, grigia, menta, rosa e bianca.

