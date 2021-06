nina-moric-e-fabrizio-corona,-torna-il-sereno?-qualcuno-li-fa-riavvicinare

Nina Moric e Fabrizio Corona si sarebbero riavvicinati: secondo un’indiscrezione, i due avrebbero seppellito l’ascia di guerra.

I rapporti tra Nina Moric e Fabrizio Corona non sono stati sempre sereni, anzi. Da quando i due non sono più una coppia, in varie occasioni sono avvenuti scontri tra i due. Ora però sembra che la situazione sia cambiata.

Stando ad un’indiscrezione riportata da ‘Il Tempo’, il re dei paparazzi e la modella croata non si starebbero più “facendo la guerra”.

Secondo un’anticipazione riferita dal quotidiano, Fabrizio e Nina si sarebbero riavvicinati. In particolare la testata ha riferito “un’indiscrezione bomba“. I due sarebbero stati fotografati insieme a Milano.

Insomma, avrebbero ritrovato una serenità che nei mesi scorsi sembrava essere ben lontana.

Nina Moric e Fabrizio Corona, il motivo del loro riavvicinamento

L’ex re dei paparazzi ha condiviso le foto del figlio Carlos Maria all’esterno dell’istituto Gonzaga di Milano.

Quest’ultimo, di recente, si è diplomato conseguendo la Maturità. Così il padre, oltre a pubblicare le immagini in questione, ha anche scritto nella didascalia agli scatti taggando anche la sua ex.

Orgogliosi di te. Si supera tutto solo uniti. Love U.

La stessa Nina pare aver commentato la ritrovata serenità familiare con una storia Instagram in cui si legge.

Alcune circostanze della vita sono inevitabili: imparare ad accettarle significa fare un passo verso la “saggezza”…? Si soffre molto per il poco che ci manca e gustiamo poco il molto che abbiamo. E’ meglio avere il 50% di qualcosa che il 100% di niente. Si, sono troppo stanca.

Mentre nella didascalia delle foto pubblicate su Instagram insieme al figlio, la donna ha scritto.

Lascia che gli altri si vantino di quante pagine hanno scritto; Preferisco lasciarti vantare di quelli che leggi. Ti amo mio campione.

I due avrebbero quindi smesso di “farsi la guerra” per il bene del loro unico figlio.