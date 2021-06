Nina Moric, prima e dopo. Com’è cambiata negli anni: non sembra lei

La trasformazione fisica della modella avvenuta negli anni sorprende molto, le foto del suo passato testimoniano quanto sia stato pesante l’uso del bisturi su di lei.

Classe 1976, Nina Moric nasce a Zagabria nella repubblica jugoslava di Croazia. È figlia di un matematico e di una economista, intraprende gli studi di Giurisprudenza che però non porta a termine.

Preferisce gettarsi a capofitto nel mondo della moda che tanto guardava con invidia e trepidazione. La sua carriera è lanciata dal concorso per aspiranti top model “Look of the Year” nel 1996, grazie al quale inizia il suo salto nel vuoto nel mondo delle passerelle delle grandi firme internazionali.

Tutto questo mondo inesplorato la conduce inevitabilmente verso prima la bulimia, poi verso l’uso di stupefacenti e poi quello smodato della chirurgia estetica.

Intervistata nel 2012 a “Verissimo” aveva ammesso che se avesse potuto tornare indietro avrebbe cambiato molte delle scelte fatte. Sentiamo le sue parole e vediamo uno scatto inedito risalente al 1994.

Nina Moric si confessa: “Ero soltanto una semplice ragazza con mille sogni”

L’intervista a “Verissimo” fa emergere una confessione molto intima della modella, oggi madre di Carlos ormai 18enne e fresco di maturità.

“Avevo a fianco uomini che mi rendevano insicura, come succede ad un’anoressica. Avevo bisogno di mettere sempre qualcosa in faccia perché non mi sentivo mai a posto”, ha ammesso a sorpresa Nina.

Gli interventi svolti soprattutto al viso sono evidenti nel prima e dopo delle foto pubblicate da lei sui social e mostrano un lineamento e degli zigomi a tratti deturpati dalla mano del chirurgo.

Negli anni molti fan della modella le hanno fatto notare la trasformazione non necessaria ma lei non ha voluto dar retta a nessuno.

Sulla sua pagina Instagram Nina ha postato una foto risalente a 27 anni fa in cui si nota tale cambiamento. La didascalia inoltre racconta molti di lei e di quella che era un tempo.