nina-moric-si-abbassa-e-seduce:-bella-e-selvaggia-foto

Da Nina Moric su Instagram arriva uno scatto al quale lei accompagna una descrizione ficcante e molto forte di sé stessa.

Nina Moric ha un animo ribelle. Ed è così a causa delle non poche vicissitudini che lei si è ritrovata suo malgrado a dovere affrontare in ambito sentimentale. Sono ben note le vicissitudini che l’hanno coinvolta ad esempio con Fabrizio Corona, ma non solo. Con il catanese, ex re dei paparazzi come in tanti lo chiamano oggi, la soubrette originaria della Croazia ha avuto un matrimonio non certo breve, che è durato dal 2001 al 2007. Quel loro amore passato aveva dato come frutto il figlio Carlos Maria, diventato maggiorenne nell’agosto del 2020.

Tutto quanto è culminato con una separazione non certo pacifica. E Nina Moric ha cercato di trovare un nuovo compagno di vita in altre circostanze, altrettanto controverse. Risale al 2013 il matrimonio di lei con Massimiliano Dossi, imprenditore e manager. I due si erano sposati con rito buddhista, che però in Italia non ha alcun valore. E quella loro unione si è dissolta dopo appena qualche mese di unione. Nel 2014 ha fatto poi la propria comparsa Luigi Favoloso, con il quale pure non sono mancate le tensioni, nei loro sei anni circa vissuti l’uno al fianco dell’altra.

Nina Moric, bella ed inafferrabile: “Ora penso a me”

Anche in tale occasione tutto quanto è finito malissimo. Oggi Luigi Favoloso fa coppia fissa con Elena Morali, anche se sembra che ci sia un pò di maretta da qualche settimana. Mentre la Moric ha frequentato prima Vincenzo Chirico per un breve periodo e poi un giovane che sembra abbia 22 anni e che le cronache rosa indentificano con un certo Marco. Si spera che la cosa possa durare nel tempo, qualora fosse vero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric)

Intanto la bella Nina dà sfogo ai suoi istinti, pubblicando uno scatto nel quale appare selvaggia ed indomabile. Lei scrive in inglese: “Quando dico o faccio qualcosa, lo faccio e basta. Non me ne frega niente di quello che pensi. Lo sto facendo per me”. Una reazione più che comprensibile dopo le sue tante pene in amore.

